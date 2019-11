Det binder, når en kvinde registrerer sig som medmor, fastslår Højesteret.

Når en kvinde først har givet samtykke til at være medmor for et barn, kan hun ikke trække det tilbage.

Det slår Højesteret fast tirsdag og stadfæster dermed dommen fra landsretten.

Sagen handler om et lesbisk par, der i 2017 fik et barn ved brug en af sæddonor.

Men kort efter at den ene kvinde fødte en dreng, gik kvinderne fra hinanden. Og de har begge ønsket, at den ikke-biologiske mor ikke længere skal være medmor.

Det har by- og landsret spændt ben for, og nu følger Højesteret altså trop.

Sagen er den første af sin slags ifølge Jesper Håkansson, der er advokat for den biologiske mor.

/ritzau/