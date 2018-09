Sag om deling af sexvideo med 15-årige er så principiel, at Højesteret skal se nærmere på den.

København. Landets fineste dommere i Højesteret skal tage stilling til, om en dom på 40 dages betinget fængsel for deling af en sexvideo med 15-årige skal stå ved magt.

Procesbevillingsnævnet har vurderet, at den 20-årige mand, som er dømt i sagen, har fat i et så principielt område af lovgivningen, at man undtagelsesvist vil tillade ham at anke til Højesteret.

Normalt er en sag endeligt afgjort, når den har været gennem både by- og landsret.

Sagen er en del af et enormt kompleks, hvor flere end 1000 personer er enten dømt, sigtet eller mistænkt for at have delt en sexvideo med en 15-årig pige og flere 15-årige drenge.

Derfor kan højesteretsdommen til sin tid få betydning for de øvrige sager. Og det har fået Anklagemyndigheden til at skride til handling.

- Der er i dag givet tilladelse til, at en sag fra det såkaldte Umbrella-kompleks indbringes for Højesteret, siger statsadvokat ved Rigsadvokaten Rasmus Kieffer-Kristensen i en udtalelse.

- Det betyder, at en række andre straffesager sættes i bero, indtil vi har Højesterets vurdering, lyder det i udtalelsen, som anklagemyndighedens kommunikationsmedarbejder har sendt ud via det sociale medie Twitter.

/ritzau/