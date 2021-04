I juni 2019 kastede en 24-årig kvinde vand på to togkontrollører. Hun blev dømt i både by- og landsretten.

En afgift for en manglende togbillet fik i juni 2019 en ung kvinde til at kaste vand på to togkontrollører på perronen på Københavns Hovedbanegård.

Nu skal Højesteret afgøre, om der var tale om vold.

I både by- og landsretten blev kvinden - der i dag er 25 år - dømt for både vold, hån og skældsord mod en person i offentligt hverv.

Det var primært den ene af togkontrollørerne, som blev ramt af vandet.

Kvindens forsvarer, Bo Vestergaard, mener dog, at hun kun kan dømmes for hån og skældsord og altså ikke for vold, da mængden af vand, som blev kastet, ifølge forsvareren var meget begrænset.

Advokaten henviser ved et retsmøde mandag i Højesteret til en video, som er blevet vist i retten.

- Når man ser på videoen, udtrykker den forurettede ikke frygt eller voldsom overraskelse. Hun undrer sig over, hvad der har ramt hende. Ikke andet.

Omvendt mener specialanklager Jakob Nielsen, at mængden af vand har været betydelig, da de to togkontrollørers hvide skjorter blev gennemsigtige.

- Det er svært at argumentere imod, at det at kaste en mængde vand på en person indebærer en krænkelse af denne persons legeme.

- Når man pludselig angribes af noget udefrakommende, så frygter man for, hvad den, der kastede vandet, ellers kan finde på, siger han.

Under sagens bevisførelse afspiller Jakob Nielsen overvågningsvideoen fra perronen, hvor man ser kvinden kaste vand mod de to togkontrollører.

Kvinden har i både byretten og landsretten forklaret, at hun var vred og frustreret og kastede en lille smule vand, da hun passerede de to kontrollører på vej væk fra perronen.

Hun har ikke nogen bemærkninger til fremlæggelsen af sagen i Højesteret.

Sagen om vand mod de to togkontrollører er én ud af to sager, som er slået sammen i Højesteret, da begge sager omhandler vand kastet mod en person i offentligt hverv.

Men kvinden, som er tiltalt i den anden sag, var ved retsmødets begyndelse syg. Derfor bad hendes forsvarer, Esben Roslev, om, at forelæggelsen af hendes sag bliver rykket til en anden dag.

Dette valgte retten at imødekomme. Kvinden er tiltalt for at kaste vand mod en fængselsbetjent. Hendes sag udsættes til mandag 3. maj.

Dommen i sagerne offentliggøres 5. maj klokken 12.

/ritzau/