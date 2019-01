Toyota Danmark og K.W. Bruun Import får højere bøder i sag rejst af Forbrugerombudsmanden.

To bilimportører mærker onsdag, at Højesteret skruer bissen på i forhold til overtrædelser af markedsføringsloven.

Straffesagen handler om, at annoncer for Toyota og Citröen ikke tydeligt fortalte om omkostninger ved forbrugerkredit.

De ansvarlige selskaber idømmes bøder på henholdsvis 190.000 kroner og 250.000 kroner, hvilket er markant hårdere end landsrettens dom, som lød på bøder på 50.000 kroner.

Både når det gælder Toyota Danmark A/S og K.W. Bruun Import A/S (tidligere Citröen) lægger dommerne vægt på, at annoncerne var rettet imod et stort publikum, og at der er tale om større virksomheder.

Straffen er fastsat til det dobbelte af de udgifter til markedsføring, som virksomhederne havde.

Forbrugerombudsmanden har med afgørelsen fået medhold, men de fem dommere i Højesteret er ikke enige. Tre har stemt for de forholdsvist høje bøder, mens et mindretal på to dommere mener, at det halve beløb var tilstrækkeligt.

