Nye løfter om bedre pladsforhold i arresthus og fængsel i Rumænien overbeviser Højesteret.

København. En rumænsk mand skal udleveres til Rumænien. Det siger Højesteret i en kendelse, som godkender nye toner fra landet om pladsforhold for fængslede personer.

Manden blev pågrebet ved den dansk-tyske grænse i september. Hans id-kort så mistænkeligt ud.

Og det viste sig, at hjemlandet havde udstedt en europæisk arrestordre og ville have ham udleveret til en straffesag, hvor han anklages for bedrageri, skattesvindel og hvidvask.

I maj sidste år vakte det opsigt, da Højesteret slog bremsen i og sagde nej til at udlevere tre kvinder og en mand til Rumænien, som ønskede dem udleveret til henholdsvis en straffesag og til afsoning af en dom.

Begrundelsen var, at pladsforholdene var så elendige, at deres menneskerettigheder ville blive krænket. Der var kun løfte om et personligt areal på to kvadratmeter.

Flere politikere reagerede med forargelse, og der var kontakter mellem den danske og den rumænske regering.

Siden er Rumænien kommet med nye garantier. Og de adskiller sig "afgørende" fra sidste års sag, skriver de fem dommerne.

I den aktuelle sag har landet lovet, at han under varetægtsfængslingen vil have 4,33 kvadratmeter til rådighed i en tomandscelle. Og hvis han dømmes, vil han i et andet fængsel få mindst tre kvadratmeter i en celle, som han må dele med flere andre.

Disse løfter godkender dommerne. Derfor er der ikke grundlag for at fastslå, at der er en reel risiko for, at manden vil blive udsat for umenneskelig eller nedværdigende behandling, hedder det i kendelsen.

Hans advokat, Erik Johannsen, har dog ikke ment, at garantien skal tages for gode varer. Oplysningerne fra Rumænien er for tvivlsomme, mener han.

Med afgørelsen stadfæster Højesteret tidligere kendelser fra Vestre Landsret og fra Retten i Sønderborg.

