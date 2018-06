Et årelangt sagsforløb sluttede tirsdag, da Højesteret stadfæstede en dom, der forbyder drikken ayahuasca.

København. En menighed må ikke importere og drikke den psykedeliske drik ayahuasca til sine ceremonier. Det slår Højesteret fast tirsdag.

Hovedspørgsmålet for Højesteret var at fastslå, om et ministeriums afslag på dispensation til at servere drikken var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel ni, som beskytter religionsfriheden.

- Afslaget på tilladelse til import af ayahuasca-vin var et indgreb i religionsfriheden i artikel ni, men afslaget var nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den offentlige sundhed og offentlige orden, skriver Højesteret.

Da afslaget skete med den offentlige sundhed og offentlige orden for øje, er det ikke i strid med den internationale lov.

I sagen havde Foreningen Nordens Céu Sagrado Mester Fernandos Center for Meditation og Videnskab lagt sag an mod Kirkeministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet.

Foreningen mener nemlig, at medlemmerne ikke har mulighed for at udføre deres religion, når de ikke må servere den psykedeliske drik.

En talskvinde for foreningen har tidligere fortalt i retten, at ayahuasca er et sakramente, som kan sammenlignes med, når kristne går til nadver, og at det bringer deltagerne i kontakt med en højere magt.

Ayahuasca stammer fra Sydamerika. Drikken har været forbudt herhjemme siden begyndelsen af 1970'erne.

Den indeholder store mængder DMT, der giver en psykedelisk rus.

I maj 2014 søgte foreningen dispensation fra loven. Den ville gerne importere ayahuasca til de religiøse ceremonier.

Samtidig søgte den om at blive godkendt som religiøs menighed.

I januar 2015 afslog det daværende Social- og Sundhedsministerium at give foreningen dispensation.

Ifølge ministeriet skaber DMT afhængighed, og misbrug af drikken fører til sundhedsmæssige og sociale problemer.

To uger senere afslog Kirkeministeriet at godkende foreningen som en religiøs menighed.

Det skete blandt andet med den begrundelse, at foreningen ville overtræde loven, hvis den importerede ayahuasca.

Dommen i Højesteret støtter dermed op om ministeriernes afgørelser.

