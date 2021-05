En kvinde fra Iran opfyldte ikke beskæftigelseskravet, da hun fik afslag på permanent opholdstilladelse.

En iransk kvinde blev ikke diskrimineret, da hun fik afslag på permanent opholdstilladelse i Danmark, fordi hun ikke levede op til beskæftigelseskravet.

Kvinden, der blandt andet lider er paranoid skizofreni, er handicappet i FN's Handicapkonventions forstand. Men afslaget er ikke et brud på konventionen, slår Højesteret fast tirsdag.

Dermed stadfæster domstolen landsrettens afgørelse, mens byretten mente, at kvindens ansøgning om at få lov til at blive i Danmark permanent skulle tages op igen hos Udlændingenævnet.

Det var den 14. august 2017, at nævnet gav kvinden afslag. Årsagen var, at hun ikke opfyldte kravet om beskæftigelse.

Kvinden har ikke bestridt, at hun ikke levede op til kravene, men mente, at der skulle ses bort fra reglen, fordi hun har et psykisk handicap. Ifølge kvinden forhindrer det hende i at deltage i samfundet på lige fod som andre.

Men den udlægning har Østre Landsret og nu Højesteret afvist.

- Hvis nævnet havde set bort fra beskæftigelseskravet, ville A (kvinden, red.) blive stillet bedre end en ikke handicappet, der befandt sig i en sammenlignelig situation, lyder det i Højesterets dom.

/ritzau/