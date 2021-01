Langvarigt opgør om et barns behov har fået sin endelige afgørelse i retssystemet.

En mor får igen ret til kontakt med sin datter på ni år. Det vil være bedst for barnet, at hun har samvær med moren, fastslår Højesteret i en dom tirsdag.

Tidligere bestemte Østre Landsret, at der ikke skulle være samvær.

Barnet bor hos faren, der har fuld forældremyndighed. I perioder har der været dårlig kontakt mellem mor og datter. Årsagen er blandt andet, at moren, der er udenlandsk statsborger, fik afslag på opholdstilladelse i Danmark og derfor i 2017 blev tvunget til at forlade landet.

Parforholdet mellem forældrene gik i stykker, da datteren var ganske lille. Moren tog barnet med til udlandet, hvilket udløste en dom for børnebortførelse.

Undervejs har moren fremhævet, at faren stod i vejen for samvær. Derimod har faren sagt, at der er behov for at skærme barnet, og at også det dårlige forhold mellem forældrene taler imod samvær.

Sagen kan have vidtrækkende betydning, har tidligere formand for Børnerådet Per Schultz Jørgensen vurderet.

Tirsdagens afgørelse går ud på, at barnet skal have samvær med sin mor indtil videre 20 gange. Hvert andet møde skal ske via Skype.

De seneste samvær mellem mor og datter er ikke forløbet godt.

En psykolog har vurderet, at det på kort sigt kan være svært for pigen at have samvær med sin mor. Men på længere sigt kan det få negative konsekvenser for barnet, hvis ikke der er en kontakt. Det kan blive svært for barnet at danne stabile relationer til andre.

Pigen begyndte at græde, da hun i en børnesamtale blev spurgt om sin mor. Det er tegn på savn af sin mor og ikke på modstand mod moren, fremgår det.

Også en anden børnesagkyndig vurdering taler for, at kontakten skal opretholdes, påpeger de fem dommere i Højesteret.

Udgangspunktet i loven om forældreansvar er, at et barn skal have kontakt til begge sine forældre. I den konkrete sag er der ikke noget, der taler for at fravige dette princip, lyder det.

Tidligere i år kom Østre Landsret til den modsatte konklusion. Det seneste møde fandt sted 1. februar sidste år via Skype. Adskillelsen har stået på i 11 måneder.

Ved første station i retsvæsenet, familieretten, fik moren dog ret til samvær.

/ritzau/