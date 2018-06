Zoologiske haver vil sidestilles med museer og dermed slippe for lønsumsafgift. Højesteret siger nej.

København. Højesteret lader ikke zoologiske haver slippe for at betale lønsumsafgift. De kan ikke sidestilles med museer, som er fritaget for afgiften, lyder det fra retten i fire zoologiske anlægs sag mod Skat.

Landsretten nåede sidste år frem til samme resultat.

De zoologiske haver i København, Odense og Aalborg har ellers sammen med akvariet Nordsøen Oceanarium argumenteret for, at de bør fritages for afgiften, fordi de også bedriver forskning og formidling og har videnskabeligt personale ansat.

- Vi havde håbet at få medhold, men vi respekterer domstolens afgørelse og anser sagen for afsluttet, siger økonomichef i Københavns Zoo Lene Heede Sørensen.

Hun vil ikke fortælle, hvor meget lønsumsafgiften koster Zoo.

Men de fire zoologiske anlæg har tidligere anslået, at det for de fire tilsammen løber op i 4,5 millioner kroner om året. De fire ville både fritages fremover og refunderes med tilbagevirkende kraft.

Lønsumsafgiften er en afgift på i omegnen af fem procent, som virksomheder, der ikke betaler moms, skal betale af den samlede lønsum.

I 2012 blev museer fritaget for afgiften.

Ifølge Karl Henrik Laursen, direktør for Nordsøen Oceanarium, bør det også gælde for zoologiske anlæg, da der er sammenfald mellem de to lovgivninger.

- Loven siger, at museerne skal formidle. Det skal vi også. Museerne skal forske og bidrage til forskning. Det skal vi også. Som vi ser det, er store sammenfald, siger han.

Men Højesteret ser anderledes på sagen.

De zoologiske haver får et statstilskud, fremfører retten. Kriterierne for tilskuddet er, at zoologiske anlæg blandt andet defineres af, at de "udstiller levende dyr af vilde dyrearter for offentligheden" for at "anskueliggøre naturens mangfoldighed".

Museer derimod har aktiviteter "vedrørende samlinger af bevaringsværdige genstande af kultur-, natur- eller kunsthistorisk interesse".

De zoologiske haver argumenterer for, at hvis de ikke kan slippe helt for lønsumsafgiften, så bør de delvist fritages.

Ifølge Højesteret kan kun en del af Nordsøen Oceanariums aktiviteter sidestilles med museumsvirksomhed.

Derfor kan akvariet delvist slippe for afgiften og skal sammen med Skat nu finde frem til de nærmere detaljer. Landsretten fandt frem til det samme.

/ritzau/