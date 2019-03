Jimmi Levakovic får lov til at blive i Danmark.

Trods adskillige domme for kriminalitet finder Højesteret ikke grundlag for at udvise 30-årige Jimmi Levakovic.

'Højesteret fastsatte straffen til fængsel i 2 år og fandt ikke grundlag for udvisning af T,' fremgår det af dommen.

Dermed bliver Jimmi Levakovic ikke den femte i rækken af Levakovic-medlemmer, der må vinke farvel til sit danske pas.

Rigsadvokaten mente ellers, at hans massive og årelange kriminalitet skulle udløse en enkeltbillet til Kroatien.

Her har han statsborgerskab, men han har kun været i landet på en enkelt, kort rejse, og han taler ikke sproget.

Imod udvisning talte også, at han er født og opvokset i Danmark og sammen med sin kone har tre mindreårige børn på to, syv og 10 år i Høje-Taastrup.

Konen er svensk statsborger, men er ligeledes opvokset i Danmark.

Selv har han gået i dansk folkeskole, og han har senere uddannet sig til mekaniker. Dog uden nogensinde at have været på det legale arbejdsmarked.

Sidste år fik han sin 22. dom, da han blev idømt henholdsvis ét og to års fængsel af byret og landsret. I alt var han tiltalt for 35 lovovertrædelser af større og mindre karakter.

Herunder følger en kort gennemgang af de familiemedlemmer af Levakovic-klanen, som allerede er blevet udvist.

Jura Levakovic (bror)

Arkivfoto af Jura Levakovic. Vis mere Arkivfoto af Jura Levakovic.

Opvokset i Danmark, men har brugt mange år bag tremmer. Allerede inden han blev 18 år gammel, var han dømt for adskillige lovovertrædelser, heriblandt for røveri.

Byretten besluttede i 2012 at udvise Jura Levakovic. Den dom stadfæstede landsretten i 2013, og efter han havde afsonet en fængselsdom på fem år, blev det i 2017 til et farvel til Danmark - men kun midlertidigt.

For i september 2018 var Jura Levakovic pludselig i Danmark igen, hvor han blev anholdt og endnu engang sendt tilbage. Årsagen til opholdet i Danmark var ifølge ham selv, at han skulle besøge noget familie.

Django Levakovic (onkel)

Django Levakovic blev torsdag idømt et år og tre måneders fængsel. Vis mere Django Levakovic blev torsdag idømt et år og tre måneders fængsel.

Byretten besluttede i 2013, at Django og broren Stefano skulle udvises af Danmark, efter at de sammen havde begået et brutalt hjemmerøveri mod en 77-årig mand. Django ankede sagen, der til sidst endte i Højesteret. Men her var der heller ingen hjælp at hente for det 45-årige, storkriminelle Levakovic-medlem.

I 2015 blev det til et endegyldigt farvel og tak. Men udvisningen har tilsyneladende ikke skræmt Django væk.

Django Levakovic har nemlig overtrådt sit indrejseforbud adskillige gange - senest i januar måned i år.

Her blev han truffet på Halmtorvet i København, hvor han forklarede, at han var i landet for at besøge sin syge mor.

Stefano Levakovic (onkel)

Blev sammen med broren Django udvist i 2013, hvor han i første omgang ankede sagen. Den opgav han imidlertid og accepterede således sin udvisning. Stefano begik et voldsomt røveri mod en 77-årige mand sammen med Django, hvor han selv optrådte som falsk betjent for at trænge ind hos manden. Sammen tvang de manden ned på gulvet med vold, skar ledningen til hans nødtelefon over og splittede lejligheden ad for at finde penge.

Det, og meget andet, udløste således en udvisning.

Alpacino Petrovic (fætter)

I februar 2015 blev Alpacino Petrovic, der er søn af Claudio, udvist af Danmark, efter afsoning af en dom på et år og tre måneders fængsel. Men hvor udvisning for de andre Levakovic-medlemmer var for bestandigt, så gælder for Alpacinos vedkommende kun frem til år 2030. Udvisning kom blandt andet som følge af en biljagt gennem Københavns gader, hvor Alpacino var påvirket af både hash og heroin.

Biljagten endte på Bispeengbuen i Københavns nordvestkvarter, hvor Alpacino Petrovic mistede herredømmet over bilen og kørte ind i en Fiat Punto og en Ford Focus. På det tidspunkt var hans hastighed ifølge anklageskriftet mellem 100 og 130 kilometer i timen.

Storkriminel familie

Men det er ikke kun de udviste Levakovic-medlemmer, der kan bryste sig af et ganske voldsomt kriminelt cv. En stor del af familiens medlemmer har et utal af domme for blandt andet røverier og tricktyverier.

Det gælder blandt andet Gimi Levakovic, der tidligere har medvirket i en dokumentar på TV 2. Gimi bliver af mange betragtet som familiens overhoved, og 2015 var det også tæt på, at Gimi måtte sige farvel til Danmark. Københavns Byret besluttede nemlig at udvise 'sigøjnerbossen'.

Gimi Levakovic er familiens temperamentsfulde overhoved. Foto: TV2 Press (arkiv). Vis mere Gimi Levakovic er familiens temperamentsfulde overhoved. Foto: TV2 Press (arkiv).

Men sagen blev anket til Østre Landsret, hvor man ikke mente, at Gimi kunne udvises. Landsretten vurderede, at der særligt var to omstændigheder, der spillede ind. Hensynet til 46-årige Gimi Levakovic' to mindreårige børn i Danmark og hensynet til, at han ikke tidligere er dømt i sager, der potentielt kunne give udvisning.

Senere slog Højesteret fast, at det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, hvis Gimi blev udvist.

Således er Gimi Levakovic, der har sammenlagt omkring 10 års fængsel på bagen, stadig at finde i Danmark.