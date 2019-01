I en principiel sag har Højesteret fredag idømt en ung mand 40 dages betinget fængsel. Han delte krænkende videooptagelser med seksuelt indhold med to 15-årige fra Nordsjælland.

Dommen er en stadfæstelse af en tidligere afgørelse fra Østre Landsret i det store sagskompleks, som politiet har kaldt Operation Umbrella.

Ligesom cirka 1000 andre delte den nu 20-årige mand optagelserne med de to 15-årige. Han er fundet skyldig både i distribution af børneporno og i blufærdighedskrænkelse.

I Højesteret bad hans forsvarer, advokat Kirsten Bindstrup, om frifindelse. Argumentet var blandt andet, at hendes klient ikke kunne gennemskue, at de to unge var under 18 år.

Omvendt bad anklagemyndigheden om en skærpet straf - nemlig 60 dages ubetinget fængsel.

I Højesteret har dommerne desuden bestemt, at de to unge på optagelserne skal have erstatning. En pige tilkendes 10.000 kroner, mens en dreng skal have 2000 kroner for den tort, de blev udsat for.

Sagen hører til blandt de groveste i den store sag. Den dømte delte materialet til flere end 30 personer.

