Kønbehavn. En læge frifindes onsdag af Højesteret i en sag om håndteringen af en patient i Svendborg.

Tidligere var hun straffet med en bøde på 5000 kroner af Østre Landsret.

De syv dommere er uenige om, hvorvidt lægen havde gjort sig skyldig i grov uagtsomhed og forsømmelse. Fire stemmer for at frifinde den tiltalte, mens tre vil dømme.

Straffesagen drejer sig om et forløb i august 2013 på Svendborg Sygehus. En mandlig patient blev indlagt, men lægen var anklaget for flere fejl - blandt andet for ikke at have sikret sig, at patientens blodsukker blev målt.

Hun bad mundtligt en sygeplejerske om at få målt blodsukkeret, men hun fulgte ikke op på sagen, ligesom det ikke blev journalført.

/ritzau/