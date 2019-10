Stor sag blev bremset af skandale i Anklagemyndigheden. Nu har Højesteret bestemt, at kun ankesag skal gå om.

Højesteret afviser, at en afbrudt sag om hashhandel i Pusher Street på Christiania skal sendes tilbage til byretten. Det oplyser advokat Jan Schneider i en mail til Ritzau.

Dermed er landets øverste dommere på linje med landsretten.

I efteråret 2016 blev en anklager fra den ene dag til den anden fjernet fra en sag i Østre Landsret. Hun var mistænkt for at have løjet for retten og for at påvirke politifolk, som skulle vidne i sagen.

Anklageren blev senere dømt for løgn, men frifundet for at forsøge at påvirke vidnerne.

Sagen sendte chokbølger gennem anklagemyndigheden, og Rigsadvokaten udstedte helt nye procedurer for, hvordan sager med politiagenter, som også skulle optræde som vidner, fremover skulle håndteres.

Også på det praktiske plan fik "vidnesagen", som anklagemyndigheden har kaldt den, betydning. Blandt andet for den konkrete sag, som blev afbrudt. For her valgte retten at erklære sig selv inhabil, og dermed lå det fast, at sagen måtte gå om.

Forsvarsadvokaterne - heriblandt Jan Schneider - mente, at den burde sendes tilbage til byretten, hvor 12 tiltalte var blevet dømt. Men Østre Landsret besluttede i marts, at alene ankesagen ved landsretten skulle gå om.

Og det er den beslutning, som Højesteret nu har stadfæstet.

Ankesagen begynder ved Østre Landsret den 1. november. På det tidspunkt er det mere end tre år siden, at retssagen gik i stå.

Til februar er det seks år siden, at politiet gennemførte "Operation Nordlys" på Christiania med flere end 80 anholdelser og efterfølgende varetægtsfængslinger, som førte til en stribe retssager.

Vidnesagen medførte også, at en række andre retssager blev udsat. Københavns Politi bad tidligere i år, Københavns Byret om at genoptage fire større sager. Men den endelige beslutning har afventet Højesterets kendelse i Nordlys-sagen.

/ritzau/