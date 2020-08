Rumænsk mand får ikke lov at rejse tilbage til sit hjemland, men må leve med en tidsubestemt straf i Danmark.

En tidlig morgen i foråret 2008 blev en ung kvinde overfaldet og voldtaget flere gange af en rumænsk mand ved Risskovstien i Aarhus.

Siden blev gerningsmanden idømt forvaring og udvist for bestandig - både i by- og landsretten.

Men selv mener den i dag 38-årige mand, at det ikke er rimeligt, at han skal afsone den tidsubestemte forvaringsstraf i Danmark.

Tidligere på året lykkedes det ham at få Højesteret til at se på spørgsmålet om forvaring, og tirsdag har den øverste retsinstans afsagt kendelse i sagen.

Her afviser fem dommere at ændre ved straffen, som både by- og landsretten kom frem til. Den voldtægtsdømte Adrian Tudose skal derfor fortsat afsone sin forvaringsdom i Danmark.

Kriminelle kan idømmes forvaring, hvis det vurderes, at de er til fare for det omgivende samfund. Og Højesteret skriver i sin kendelse, at retten ikke er overbevist om, at Adrian Tudose ikke fortsat er en farlig mand.

Han har tidligere tilkendegivet, at han gerne vil hjem til Rumænien.

Danmark har da også en aftale med Rumænien om, at dømte rumænere skal sendes hjem til afsoning. Men i Rumænien ville den danske forvaringsdom i voldtægtssagen kunne konverteres til ti års fængsel.

Såfremt Adrian Tudose blev overført til hjemlandets fængselsvæsen, ville han i praksis være en fri mand, da han har afsonet mere end ti år i Danmark.

Af samme grund ønsker Danmark ikke at sende ham hjem.

Allerede i 2014 anmodede den 38-årige mand om, at hans forvaringsdom blev ophævet. Året efter afviste byretten ønsket, og det samme gjorde landsretten i 2019.

Højesteret har truffet sin afgørelse seks år efter, at Adrian Tudose første gang bad retsvæsnet om at tage stilling til spørgsmålet. Ifølge kendelsen fra Højesteret har den lange sagsbehandlingstid krænket mandens rettigheder.

