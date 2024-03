Sydmotorvejen mod nord var kortvarigt spærret for trafik, fortæller politiet, der var ude i en særlig opgave.

En særtransport fra Tyskland viste sig at være faretruende høj, og det førte lørdag formiddag til, at tunnellen under Guldborgsund kortvarigt blev spærret for trafik i nordgående retning.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Transporten blev af politiet lige så forsigtigt gelejdet igennem tunnellen, der sikrer, at Sydmotorvejen forbinder Lolland med Falster.

Lørdag formiddag viste det sig, at særtransporten risikerede at ramme og beskadige tunnellens loft. Derfor blev politiet aktiveret til den særlige opgave.

For at sikre ro og fred til opgaven blev der spærret for anden trafik mod nord. Bommen gik ned.

Vagtchefen hos politiet oplyser, at højden midt i tunnellen er 4,49 meter, og at særtransportens højde umiddelbart blev målt til 4.40 meter.

Fragtpapirerne fortalte en anden - og forkert - historie. Her blev højden angivet til 3,30 meter.

