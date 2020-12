Når unge kører galt, er det tre gange så sandsynligt, at det er, fordi de kører for hurtigt, end for de ældre.

At køre for hurtigt og være uopmærksom er blandt de hyppigste årsager til ulykker i trafikken, viser en ny undersøgelse af 270 alvorlige ulykker fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.

Det skriver kommissionen i en pressemeddelelse.

- Der er alt for mange, som ikke tager det at køre bil alvorligt. De kører for stærkt, de kører hensynsløst og de kører uden at være opmærksomme på kørslen, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i pressemeddelelsen.

Især for de unge er ulykken sket, fordi føreren af bilen har hvilet foden lidt for tungt på speederen.

For undersøgelsens unge mellem 18 år og 24 år var for høj hastighed i knap hver tredje af tilfældene medvirkende til, at ulykken skete.

Det er tre gange så ofte, som for trafikanterne over 35 år. Her spillede høj hastighed kun en rolle i højst ti procent af ulykkerne.

/ritzau/