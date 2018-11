Politiet har mandag været massivt til stede ved en villa i Herlev, hvor efterforskere har været i gang med at undersøge en kriminel handling.

»Jeg kan bekræfte at vi har været til stede derude. Jeg kan ikke sige mere ud over, at vi fortsætter efterforskningen i morgen,« siger Brian Holm, Vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

Politiet vil endnu ikke afsløre, hvorfor de har været til stede på Tofteledet 9, og efter de har forladt stedet for i dag, har de indkaldt hjemmeværnet til at holde vagt natten over.

Se billeder fra den afspærrede villa herunder.