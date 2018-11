Politiet har mandag været massivt til stede ved en villa i Herlev, hvor efterforskere i timevis har været i gang med at undersøge en kriminel handling.

»Jeg kan bekræfte, at vi har været til stede derude. Jeg kan ikke sige mere ud over, at vi fortsætter efterforskningen i morgen (tirsdag, red.),« siger Brian Holm, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

Politiet ville sent mandag aften ikke afsløre, hvorfor man har været til stede på Tofteledet 9 i Herlev. Og sagen er endnu ikke afsluttet, selv om politiet har forladt stedet:

»Vi efterforsker en sag, og Hjemmeværnet overtager vores opgave med bevogtningen over natten (til tirsdag, red.)«, siger vagtchefen.

På billedet se ses en hjemmeværnsmand ved en af politiets vogne. Foto: Steven Knap



Han tilføjer: »Sagen overgår nu til vores efterforskningsafdeling.«

Anmeldelsen, der henledte politiets opmærksomhed mod huset i Herlev, blev modtaget mandag klokken 10.30.

Efterfølgende blev adressen spærret af.