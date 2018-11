Alle 16 våben og et bundstykke, som Hjemmeværnet meldte forsvundne, er nu fundet igen i værnets egne gemmer.

Først var de pist forsvundet. Og så var de det ikke alligevel.

Hjemmeværnet har nu fundet alle de 16 våben, som det i sidste uge meldte forsvundne fra Vordingborg Kaserne.

De første 15 våben dukkede op få timer efter, at værnets chef, generalmajor Jens Garly, slog alarm i medierne.

De 15 pistoler og geværer lå bare i et andet depot på samme kaserne.

Det 16. og sidste våben - et let maskingevær - dukkede op i Hjemmeværnets egne gemmer søndag, fremgår det af en opdatering på værnets hjemmeside.

Her står desuden, at et manglende bundstykke til et gevær dukkede op mandag, mens det ikke fremgår, om 50.000 forsvundne stykker ammunition er blevet lokaliseret.

I forbindelse med den oprindelige efterlysning af de manglende våben og ammunition, understregede Jens Garly, at der kunne ligge en kriminel handling bag.

Men i sidste ende handlede det alene om, at våbnene var forkert registreret og altså hele tiden var i Hjemmeværnets besiddelse.

Trods den store ståhej for ingenting forsvarer Jens Garly i en pressemeddelelse den dramatiske udmelding:

- Jeg kan godt forstå, at det virker voldsomt, at vi går offentligt ud og så finder våbnene tre timer efter offentliggørelsen.

- Vi havde selvfølgelig helst været denne her sag foruden. Men da det stod klart, at vi havde våben og ammunition, vi ikke kunne gøre rede for, så var vi nødt til at melde det ud.

Der er i dag knap 45.000 registrerede medlemmer i det frivillige militære beredskabsværn, hvoraf knap 15.000 er registret som aktive medlemmer.

/ritzau/