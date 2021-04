Ved hjælp af ganske få klik kan du ved hjælp af en nyoprettet hjemmeside skabe dit helt eget falske coronapas, der viser et negativt testresultat.

Men selv om det kan lyde fristende, så er det altså strafbart at gøre.

Det oplyser Justitsministeriet til B.T. og tilføjer, at det kan give op til fire års fængsel, hvis man snyder med coronapasset.

På hjemmesiden skal man blot indtaste sit fulde navn og cpr-nummer, hvorefter man kan downloade en pdf-fil, der til forveksling ligner et coronapas, som kan bruges, hvis man eksempelvis vil til frisøren.

I toppen af passet fremgår både Sundhedsministeriets og politiets logo, mens Sundhed.dk's logo bliver anvendt i bunden af passet. Prøvetagningstidspunktet er inden for de seneste 24 timer, og det lever således op til kravene om, at man skulle kunne vise en negativ test, der ikke er mere end 72 timer gammel.

Hjemmesiden er endnu en i rækken af metoder, man kan anvende, hvis man ønsker et falsk coronapas.

DR har tidligere kunnet fortælle, at man kan ændre både i svaret og datoen i sit testsvar på sundhed.dk og i appen MinSundhed, som kommuner, regioner og Sundheds- og Ældreministeriet står bag.

På den måde vil man som borger kunne fremvise en test, der egentlig er for gammel, når man skal til frisøren.

Morten Elbæk Petersen er imidlertid ikke bange for, at sikkerhedshullerne bliver udnyttet. Til DR siger han:

»Der vil jo være tale om dokumentfalsk, som er strafbart.«

»Og generelt har coronapandemien vist, at danskerne følger reglerne og ikke misbruger den tillid, vi som borgere har til hinanden. Derfor er vores forventning også, at borgerne vil bruge vores løsning ansvarligt. Det er i øvrigt også erfaringen indtil nu,« siger direktøren i et skriftligt svar til DR.

Strafferammen for dokumentfalsk går fra bøde til to års fængsel, men da der er tale om coronarelateret kriminalitet, kan det give dobbeltstraf.

B.T. har valgt ikke at oplyse navnet på den omtalte hjemmeside.