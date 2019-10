To mænd er tiltalt for et brutalt forsøg på hjemmerøveri, der gik ud over et ældre ægtepar i Birkerød.

For godt et år siden lå et ældre ægtepar og sov i en villa i Birkerød, da manden kort før klokken fem om morgenen blev vækket af en lyd.

Den 70-årige mand opdagede, at der var nogen på badeværelset, og da han forsøgte at forhindre dem i at komme ind i soveværelset, blev der affyret et skud fra et halvautomatisk haglgevær.

Trods den voldsomme oplevelse blev manden ved med at spærre døren, indtil røverne opgav deres forehavende og stak af.

Tirsdag i næste uge står to 30-årige mænd ved Retten i Lyngby tiltalt for blandt andet forsøg på hjemmerøveri.

Ifølge anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i, trængte de to mænd den 12. oktober sidste år omkring klokken 04.45 ind i villaen ved at smadre en rude til badeværelset.

Ingen kom til skade ved den efterfølgende tumult og skyderiet.

I øvrigt var det en tilfældighed, at netop den 70-årige mand og hans 65-årige hustru blev ofre for røveriforsøget.

De to formodede røvere troede nemlig, at huset var beboet af en bekendt, som lå inde med et større kontantbeløb, fremgår det af anklageskriftet.

Men i stedet var det altså det ældre ægtepar, som boede i huset. Politiet har tidligere oplyst, at parret kort forinden var flyttet ind villaen, mens deres egen bolig var under renovering.

Foruden forsøg hjemmerøveri er den 30-årige, som politi og anklagemyndighed mener skød i villaen i Birkerød, tiltalt for at volde nærliggende fare for andres liv og førlighed.

/ritzau/