De sagde, at de skulle aflevere en pakke.

Men i stedet blev den kendte spilekspert Benjamin Leander udsat for et brutalt hjemmerøveri, da det i februar i år pludselig havde ringet på hans dør i Hellerup.

Uden for døren stod to dansktalende mænd i mørkt joggingtøj, som ville have penge.

De påstod, at Benjamin Leander skyldte dem et pengebeløb, og fulgte hurtigt op med truslen: »Skal vi tage den indenfor eller vil du blive her?«

Det fremgår af anklageskriftet mod en 33-årig mand, der fredag vil stå tiltalt for hjemmerøveri mod spileksperten ved kriminalretten i Lyngby.

Han ventes at nægte sig skyldig, og efter politiets opfattelse er den anden gerningsmand fortsat uidentificeret.

Ifølge anklageskriftet skubbede gerningsmændene Benjamin Leander omkuld og truede ham med en knyttet hånd, mens de blandt andet råbte:

»Fat nu, at vi skal ha' de penge.«

Kort efter hjemmerøveriet skrev Benjamin Leander selv om hjemmerøveriet på Twitter, hvor han har omkring 20.000 følgere.

»For en halv time siden blev jeg overfaldet og røvet i mit eget hjem, mens min søn, min kæreste og min bonusdatter overværede det hele. Jeg er okay efter omstændighederne, men tager lige en timeout i alle henseender de næste par dage«, skrev han lige efter at have anmeldt røveriet til Nordsjællands Politi.

Trods gerningsmændene hårdhændede fremfærd, lykkedes det dem ikke at få kontanter med sig fra spilekspertens lejlighed, som de gennemsøgte.

I stedet forsvandt de med en BMC-racercykel til en værdi på omkring 40.000 kroner.

Det udbytte var de dog tilsyneladende langt fra tilfredse med. I stedet truede de ifølge anklageskriftet deres offer på vej ud af døren:

»Din fucking svans, vi kommer igen og nakker dig.«

»Vi skal nok få ram på dig – vi kommer tilbage.«

Benjamin Leander er bettingekspert og har tidligere hele to gange på under et år vundet en million kroner ved at tippe 13 rigtige fodboldresultater.

Første gang han fik millionjackpot i Tips 13 var i 2018, hvor han midt under en indkøbstur i Netto opdagede, at han havde scoret den helt store gevinst på en million kroner. Han fejrede gevinsten med at købe en halv liter kakaomælk.

Udover at være spilekspert – blandt andet tidligere på B.T. – har han også været talentfuld fodbolddommer med kampe i Superligaen på cv'et.

Han har også tidligere fortalt til B.T. og andre medier, hvordan han for få år siden var ludoman.

Det har torsdag ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra Benjamin Leander.