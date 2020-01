En ung kvinde i Hvidovre blev overfaldet i sit eget hjem af to mænd. Nabo hørte larm og tilkaldte politiet.

Kun den ene af to mænd, som Københavns Vestegns Politi sigter for et groft hjemmerøveri, var til stede torsdag ved Retten i Glostrup. Den anden var indlagt på hospitalet med en brækket ankel.

»Da han flygter fra gerningsstedet, springer han ud fra en altan på anden sal og pådrager sig et kompliceret brud,« fortæller anklager Julie Skovgaard til Ritzau.

Mændene er sigtet for natten til torsdag at have ringet på hos en 25-årig kvinde på Holmelundsvej i Hvidovre. Da kvinden åbnede døren, skubbede de hende ind i lejligheden.

»Den ene holdt hende fast og gav hende gaffertape for munden, mens den anden gik rundt i lejligheden,« fortæller Julie Skovgaard.

Mændene råbte til kvinden, at hun skulle fortælle dem, hvor hun gemte 'noget'. Hvad de hentydede til, er uvist. Da kvinden sagde, at hun ingen værdier havde, blev røverne angiveligt voldelige.

»Hun har fortalt, at hun blev slået i hovedet med skaftet fra en økse. Hun er ikke kommet noget til, og umiddelbart er der ingen tegn på vold. Men politiet fandt en økse tæt på, hvor den ene gerningsmand blev anholdt. Det understøtter hendes forklaring,« siger Julie Skovgaard.

Den ene gerningsmand – en 34-årig makedonsk statsborger – blev anholdt umiddelbart uden for bygning. Det var ham, der brækkede anklen. Han var ikke i stand til at flygte.

Den anden – en 20-årig makedoner – blev anholdt i nærheden i en bil, hvor han forsøgte at skjule sig. I bilen fandt politiet en seddel, hvor der stod 'Holmelundsvej 33', adressen på gerningsstedet.

Her fandt politiet også et kreditkort, som tilhører den berøvede kvinde.

Røveriet stod på i 10-20 minutter. Gerningsmændene flygtede fra stedet, fordi politiet ringede på døren. Julie Skovgaard fortæller, at det var en nabo, som anmeldte sagen på grund af larm i lejligheden.

Begge røvere sprang ud fra altanen. Men det var kun den ældste, som kom galt af sted.

»Den anden har formentlig formået at springe ned på altanen nedenunder,« fortæller Julie Skovgaard.

Dommeren vurderende, at der var tilstrækkeligt grundlag til at varetægtsfængsle de to mænd i foreløbig fire uger.

Den 34-årige vil dog blive fremstillet på ny, hvis han inden da bliver rask nok til at kunne møde i retten.

Julie Skovgaard oplyser, at den 20-årige ikke ønskede at udtale sig under torsdagens retsmøde.

Den 20-årige har været i Danmark i et par uger i forbindelse med jul og nytår. Han har fortalt, at han er her for at besøge familien, hvilket han tidligere har været.

Den anden mand har ifølge Julie Skovgaard et dansk cpr-nummer og er tilmeldt en adresse i Danmark.

/ritzau/