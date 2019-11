»Inde i stuen forsøger den anden at kvæle min datter, mens han presser sit knæ ned i brystet på hende.«

Ruth Bonde husker tydeligt den nat, hvor bare 20 minutter skulle vise sig at ændre hendes og datterens liv for altid.

»Pludselig stod han der foran mig bevæbnet med en kniv. Han var ikke maskeret eller noget, han stod der bare.«

Det var i de tidligste morgentimer 20. juli 2017, at 76-årige Ruth Bonde og hendes psykisk og fysisk sårbare datter Rikke blev ofre på listen over personer, som blev udsat for et hjemmerøveri af en berygtet kroatisk bande bestående af fire familiemedlemmer samt en ven af familien.

Så siger de, at de ville skære i min datter Rikke Bonde

En bande, der siden skulle vise sig at have 24 hjemmerøverier på samvittigheden, som efterlod en lang række ofre med alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser.

»Min datter og jeg var alene hjemme. Hun sov i stuen, og jeg sov i soveværelset, da jeg så en af fjolserne pludselig komme brasende ind ad døren. Han kom farende ind og stiller sig foran mig, og jeg spørger ham: 'Hvad fanden han bilder sig ind',« forklarer Ruth Bonde, der sekundet efter skulle komme til at fortryde sit udbrud.

»Han slår mig i hovedet – lige ved øjet – og det er så hårdt, at jeg falder ned på gulvet. Samtidig hæver mit øje så meget, at jeg ikke kan se ud af det,« fortæller Ruth Bonde, der kort efter bliver ført ind i stuen, hvor den anden gerningsmand er i færd med pacificere hendes datter Rikke.

»Så klipper de ledningen på telefonen over, som de bruger til at binde os. De binder Rikke meget stramt – både hendes hænder og ben. Og jeg bliver ved med at skælde dem ud for at få dem ud af balance, men så siger de, at de vil skære i min datter, hvis ikke jeg holder mund.«

Ruth lykkedes imidlertid med at få snydt de to hjemmerøvere. Ved at holde hænderne lidt fra hinanden var det ikke muligt for gerningsmanden at binde hende stramt, og det skulle senere vise sig at være en fordel.

For efter røverne med besvær var sluppet af sted med godt 40.000 kroner og en masse smykker, kunne Ruth Bonde hurtigt reagere.

»De kan ikke finde ud af at komme ud ad døren, så jeg råber til dem, at hvis de løsner mig op, så skal jeg nok få dem sparket ud. Men de kommer af sted til sidst, og eftersom jeg ikke er bundet særlig godt fast, så kan jeg hurtig komme fri og ringe efter politiet.«

Ruth Bonde i sit hjem. Foto: Byrd / Søs Savage Vis mere Ruth Bonde i sit hjem. Foto: Byrd / Søs Savage

Et halvt år senere, i november 2017, blev den kroatiske hjemmerøver-bande anholdt efter at have raseret hjem på både Sjælland og i Jylland. I januar i år blev de idømt sammenlagt 62 års fængsel samt udvisning ved Retten i Nykøbing Falster, men både anklager og forsvarer ankede sagen, som i øjeblikket kører i Østre Landsret.

Rikke blev aldrig den samme

Selv om det nu er mere end to år siden, at Ruth og Rikke Bonde blev ofre for de brutale hjemmerøvere, så er de begge i dag fortsat mærket af den voldsomme oplevelse.

Allerede få måneder efter hjemmerøveriet fik Rikke Bonde et hjertestop, der ifølge Ruth havde en relation til hjemmerøveriet. I forvejen var Rikke dybt afhængig af sin mor og led af både en depression og en muskelsygdom.

»Og i dag sidder hun i kørestol og er under opsyn hele dagen og natten på et plejehjem. Hun har det rigtig dårligt, og det er jo forfærdeligt som mor at se hende og vide, at hjemmerøveriet måske kan være en del af skylden,« siger den 76-årige pensionist.

Dømt for adskillige hjemmerøverier Fem medlemmer af en herboende kroatisk familie samt en ven af familien sad på anklagebænken, da Retten i Nykøbing Falster behandlede sagen tidligere i år. Fem af dem blev idømt mange års fængsel. Vennen til familien – 37-årig mand: Kendt skyldig i tre hjemmerøverier og fik otte års fængsel.

Faren i familien – 48-årig mand: Kendt skyldig i 24 hjemmerøverier og fik 12 års fængsel.

Ældste søn i familien – 23-årig mand: Kendt skyldig i 24 hjemmerøverier samt langvarig frihedsberøvelse og fik 15 års fængsel.

Mellemste søn – 20-årig mand: Kendt skyldig i 24 hjemmerøverier samt langvarig frihedsberøvelse og fik 15 års fængsel.

Moren i familien – 51-årig kvinde: Kendt skyldig i 24 hjemmerøverier og fik 12 års fængsel.

Yngste søn – 19-årig mand: Frikendt i alle tre forhold. Alle dømte bliver udvist af Danmark, men har anket sagen. Kilde: TV2 Øst.

Selv er hun heller ikke gået fri for mén efter de voldsomme røveri.

Slaget på hendes øje medførte nemlig, at hun fik grå stær på det ene øje. Det er hun siden blevet behandlet for, men de psykiske mén sidder fortsat tungt i hende.

»Man kommer jo ikke fri af det, og jeg tænker hele tiden på, hvor uretfærdigt det var,« siger Ruth Bonde, som også om natten er påvirket af røveriet.

Foto: Byrd / Søs Savage Vis mere Foto: Byrd / Søs Savage

»Jeg kan ikke sove med slukket lys mere. Det har jeg ikke gjort lige siden.«

Alligevel fastholder Ruth Bonde, at hun vil forsøge at leve så upåvirket et liv som muligt. Livet skal fortsætte, som hun siger, inden hun tilføjer, at hun egentlig også er ganske tilfreds med de forholdsvis hårde straffe, fem af de i alt seks tiltalte kroater fik i byretten.

»Men den kunne da godt være hårdere. Den slags mennesker skal ikke have lov til at gå frit rundt her i Danmark,« siger Ruth Bonde, der nu spændt afventer landsretsdommen.