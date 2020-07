Da en 21-årig kvindelig hjemmeplejer var i færd med at passe sit arbejde, blev hun udsat for et overfald.

Kvinden, der er ansat i den private hjemmepleje, aflagde en ældre mandlig beboer et besøg. Men besøget udviklede sig på voldsom vis.

Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Manden åbnede døren for hjemmeplejeren klokken 13.30. Her gav han i fornedrende vendinger udtryk for, at han ikke ønskede at modtage hjælp fra kvinden.

Efterfølgende hev han kvindens tørklæde af og rev hende i håret.

Derudover tildelte han hjemmeplejeren flere knytnæveslag i ansigtet.

Det lykkedes kvinden at vriste sig fri af mandens greb, hvorefter hun flygtede fra adressen.

Politiet blev hurtigt alarmeret i sagen og kørte til den ældre borgers adresse.

Manden blev anholdt og er nu sigtet for vold med den kvindelige hjemmeplejer.