31-årig er i Hillerød dømt for at forsøge at fremstille bombe. Retten har dog ikke kunnet se klart motiv.

En 31-årig mand idømmes tre års fængsel for at forsøge at lave en fjernbetjent bombe og et hjemmelavet skydevåben.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Dommen er faldet i Retten i Hillerød tirsdag.

Den 31-årige er Jesper Rosendahl Gregersen, som er kendt fra det højreradikale miljø.

Retten frikendte ham dog for at ville bringe bomben til sprængning på et ukendt tidspunkt og sted. Det fandt retten ikke bevis for, skriver avisen.

Ifølge Frederiksborg Amts Avis fik sagen sin begyndelse i marts sidste år, hvor politiet ransagede mandens lejlighed. Her fandt politiet værktøj og mistænkelige komponenter.

Desuden hang der på væggene tydelige tegn på forbindelser til den højreradikale organisation Den Nordiske Modstandsbevægelse.

Ifølge TV2 har retten dog ikke kunnet se et klart motiv i sagen, da Jesper Rosendahl Gregersen også ligger i konflikt i en samværssag.

Anklager Jesper Holm fortæller til Ritzau, at der har været to motivspor i sagen.

- Både det højreradikale element og samværssagen har spillet ind i det, som retten har dømt for. Det er de ting, der gør, at de siger, at der var en nærliggende risiko for, at nogen kunne komme til skade, siger Jesper Holm.

Den 31-åriges forsvarer fortæller til Frederiksborg Amts Avis, at han ser det som en klar sejr, at retten har valgt at frifinde manden for den "farligste del" om at ville bringe en bombe til sprængning.

Den Nordiske Modstandsbevægelse, der beskriver sig selv som en revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation, har oplyst, at den 31-årige mand ikke længere er medlem af bevægelsen.

På hjemmesiden Nordfront skriver talsmand for bevægelsen Mikkel Pedersen, at den 31-årige har haft kontakt og medlemskab, men at det er mere end et år siden, at han meldte sig ud.

/ritzau/