Tre kvinder blev ofre for en hjemmehjælpers sexkrænkelser. Han er nu idømt fængsel, men har anket dommen.

En hjemmehjælpervikar fra Ballerup er fredag idømt to år og tre måneders fængsel for i tjenesten at have voldtaget en handicappet kvinde i Hillerød og krænket to ældre kvinders blufærdighed.

Dommen er faldet ved Retten i Hillerød, og manden valgte på stedet at anke den til Østre Landsret. Han vil frifindes.

Voldtægten foregik tilbage i begyndelsen af december. Her var den 32-årige hjemmehjælpervikar hjemme hos en kvinde i Hillerød. Kvinden er lam i den ene side og lider af talebesvær.

Manden udnyttede kvindens tilstand til mod hendes vilje at opnå både oralsex og vaginalt samleje.

Voldtægten skete, nogle måneder efter at manden havde forulempet en anden kvinde.

Hos den ældre kvinde i Skibby i Hornsherred, hvor manden var ude som hjemmehjælper, lavede han samlejebevægelser med sit underliv nær kvinden. Derudover befamlede han hende på inderlåret.

Nogle dage efter voldtægten i december begik manden et tredje overgreb. Det skete på et plejehjem i Ølstykke, hvor han tog en ældre kvinde på brysterne og klappede hende bagi.

Manden var tiltalt for at have krænket en fjerde kvinde. Det skulle ifølge anklageskriftet være sket tilbage i juli.

Senioranklager Bente Schnack fortæller til Ritzau, at den 32-årige blev frifundet for den del af sagen.

Kvinden har ikke været i stand til at møde op i retten, og retten tillod ikke, at den forklaring hun i sin tid har afgivet til politiet, kunne blive læst op.

Den 32-årige har under sagen været beskyttet af et navneforbud. Retten har bestemt, at navneforbud skal gælde, indtil sagen er endeligt afgjort ved Østre Landsret.

/ritzau/