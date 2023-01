Lyt til artiklen

Han var ansat til at yde praktisk hjælp og omsorg hos blandt andre en 60-årig kvinde.

I stedet udnyttede han ifølge anklagemyndigheden sin position som hendes hjemmehjælper – og hendes afhængighed af ham – til at skaffe sig samleje med hende en aften i marts sidste år.

Sådan lyder den alvorlige tiltale mod en 45-årig social- og sundhedsassistent i København, der torsdag er blevet læst op af anklager Nanna Werther ved Retten på Frederiksberg.

Selv nægter han sig skyldig og mener, at samlejet var gengældt. Samtidig vidste han ikke, at det var ulovligt.

I retten forklarede hjemmehjælperen, at han mente at have besøgt kvinden én gang før i forbindelse med sit arbejde som udkørende hjemmehjælper.

Flere måneder senere, 18. marts, bliver han kaldt ud til kvinden igen. Første gang om formiddagen, hvor han blot skulle se til hende.

»Hun sad i kørestol og virkede beruset. Men jeg kunne godt tale med hende,« forklarede han i retten.

Efter at have set til hende, kørte han derfra igen. Men ikke mange timer senere, modtog hjemmehjælpen et nødopkald fra den 60-årige kvinde, og samme hjemmehjælper blev sendt afsted.

»Hun var væltet ud af sin kørestol, og jeg hjalp hende op og kørte hende ind til hendes seng,« forklarede han og fortalte, at kvinden virkede ked af det.

Derfor valgte han at give hende et kram, som kort efter udviklede sig til kys – et kys, der ifølge ham var gengældt.

»Jeg spurgte hende, om jeg ikke skulle komme forbi senere, så vi kunne hygge. Det svarede hun ja til,« lød det efterfølgende fra hjemmehjælperen i retten.

Da anklageren spurgte, hvorfor han tilbød det, og hvorfor kysset overhovedet var fundet sted, lød svaret:

»Fordi jeg ikke er særlig skarp åbenbart.«

Da hjemmehjælperen tredje gang kom tilbage, fandt samlejet sted.

»Jeg kom ind af døren, hvor hun sad på toilettet og vaskede sig forneden. Jeg spurgte hende, om det var for min skyld, hun gjorde det, hvor hun svarede ja,« forklarede han.

Han forklarede videre, at han efterfølgende fulgte efter hende ind i soveværelset, hvor han hjalp hende med at klæde sig af.

Undervejs gav kvinden udtryk for, at det gjorde ondt, og han forklarede derfor, at han gik ud efter noget margarine i kvindens køkken, som han kunne smøre sin penis med.

Han erkendte i retten, at samlejet nok ikke burde været sket.

»Hvad er det, jeg har lavet, tænkte jeg efterfølgende. Det burde ikke være sket. Jeg vidste ikke, det var ulovligt, men jeg kunne godt se, at det var moralsk forkert af mig,« sagde han.

Ifølge anklagemyndigheden har han overtrådt straffelovens paragraf 220.

Den giver mulighed for at udmåle op til et års fængsel til den, der »ved groft misbrug af en persons arbejdsmæssige, økonomiske eller behandlings- eller plejemæssige afhængighed skaffer sig samleje med den pågældende«.

Ud over fængselsstraf nedlægger anklagemyndigheden også påstand om, at han indtil videre frakendes retten til at arbejde som social- og sundhedsassistent.

Desuden bør han ifølge anklageren frakendes retten til at udøve virksomhed, der indebærer pleje- eller behandlingsfunktioner på plejehjem, i beskyttede boliger, på sygehusafdelinger eller i pleje- eller behandlingskrævendes eget hjem.

Står det til den 45-årige mands forsvarer, Henrik Perregaard, skal han frifindes.

Sagen fortsætter senere torsdag med kvindens forklaring, hvor der vil være lukkede døre.

Der forventes at falde dom fredag.

