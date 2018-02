Dommer i Holbæk fængsler hjemmehjælper af hensyn til folks retsfølelse. Sigtet for tre forhold mod 86-årig.

Holbæk. En hjemmehjælper sigtes af politiet for at have bedøvet en 86-årig kvinde i Tølløse med for stor en dosis sovemedicin, så hun i ro og mag kunne stjæle offerets værdier.

En dommer i Retten i Holbæk har torsdag besluttet at varetægtsfængsle hjemmehjælperen, der er 45 år, frem til 20. marts.

Mistanken er ifølge dommeren særligt bestyrket, og fængslingen begrundes med hensynet til folks retsfølelse, oplyser politiet.

Sigtelsen drejer sig om tre forhold. Dels tyveri, røveri og forsøg på røveri imod den 86-årige.

Da politifolk aflagde besøg hos den ældre kvinde, opdagede de i hendes medicinæske sovepiller, som ikke var blevet ordineret til hende, oplyser Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Dette var tilsyneladende det middel, som hjemmehjælperen ifølge politiet ville bruge, og dermed er der ifølge politiet juridisk tale om røveri - fordi berigelsen skete ved en form for vold.

/ritzau/