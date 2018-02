Retten i Holbæk har grundlovsforhør med kvindelig hjemmehjælper, der sigtes for røveri og tyveri.

En hjemmehjælper er blevet anholdt af politiet. Hun sigtes for tyveri og røveri mod en ældre kvinde i Tølløse, skriver sn.dk torsdag.

Midt- og Vestsjællands Politi fik anmeldelsen onsdag.

Offeret er en kvinde, som hjemmehjælperen skulle tage sig af, oplyser politiet ifølge sn.dk.

I et grundlovsforhør torsdag skal en dommer i Retten i Holbæk afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den anholdte.

Muligvis er der tale om flere forhold af tyveri, forlyder det.

/ritzau/