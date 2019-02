En 55-årig hjemløs mand lå natten til mandag og sov under et halvtag på Skodsborg Station, da han vågnede med et sæt.

Den bratte opvækning skyldtes, at der var ild i fodenden af mandens sovepose.

Den hjemløse mand brugte straks sine handsker til at slukke ilden, og det lykkedes, uden at han kom til skade.

Det fremgår af Nordsjællands Politis døgnrapport.

Da flammerne var slukket, kunne den 55-årige ane lugten af brændbare væsker på soveposen, men han kunne ikke høre eller se nogen omkring sig.

Hændelsen blev først anmeldt tirsdag eftermiddag, efter en 61-årig mand, der har købt de hjemløses blad 'Hus Forbi' af den hjemløse mand, fik fortalt historien.

Herefter tog han kontakt til politiet.

Nordsjællands Politi tager hændelsen meget alvorligt og efterforsker nu sagen, hvor blandt andet den brændte sovepose skal undersøges for tekniske spor, ligesom politiet også vil granske videoovervågningen fra Skodsborg Station.