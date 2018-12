Dette er fortællingen om en stolt afghansk pashtun med et godt slægtsnavn, som uforvarende er blevet hvirvlet ind i sagen om Britta Nielsens formodede svindel for mindst 111 millioner kroner.

Hans navn er John Mirzada. Han lever i dag som hjemløs i Danmark.

Han er far til Kian Omid Mirzada, som er gift med Britta Nielsens ældste datter, Karina Jamilla Hayat. Og så har han mødt Britta Nielsen, blandt andet i hendes hus i Hvidovre og ved sin søns bryllup.

Med vantro og skam har han fulgt pressens dækning af Britta Nielsens formodede millionsvindel samt ikke mindst B.T. og Ekstra Bladets afsløringer af Kian Omid Mirzadas hårdkogte kriminalitet.

John Mirzada står frem for at få renset sit familienavn. Foto: Claus Bech Vis mere John Mirzada står frem for at få renset sit familienavn. Foto: Claus Bech

»Jeg har familie i USA, Canada og Tyskland. Min bror i USA ringede til mig og spurgte, hvad der er gået galt med familien her i Danmark? Mit familienavn, Mirzada, er lige pludselig alle vegne. Først blev min søn fængslet, og så læste min bror her i efteråret om Britta-sagen i USA. Det er for meget. Det gør ondt i mit hjerte. Jeg er jo faren i familien,« siger John Mirzada og tilføjer:

»Britta Nielsen har haft en dårlig indflydelse på Kian. Hun har stjålet min søn.«

John Mirzada har de seneste tre og et halvt år levet som hjemløs. Nogle gange sover han hos sin ældste søn og dennes hustru i Høje Taastrup, andre gange korttidslejer han et værelse, sover hos venner, og ellers bor han på herberg, fortæller han.

B.T. har talt med ham flere gange og har fået bekræftet hans identitet med id-papirer.

John Mirzada er ked af det, frustreret, og så ønsker han at fortælle omverdenen, at han intet har at gøre med Kian Omid Mirzadas kriminalitet og Britta Nielsens formodede svindel.

Derfor står jeg frem

»Jeg vil vise min familie, at jeg ikke er en del af alt det med Britta og Kians kriminalitet,« siger John Mirzada.

Den 14. januar i år blev Kian Omid Mirzada anholdt, varetægtsfængslet og siden tiltalt for at have sendt et tæskehold på tre personer til Give i Jylland for at kidnappe en polsk håndværker, som angiveligt har arbejdet under slavelignende forhold for Kian Omid Mirzada i en årrække.

Kian Omid Mirzada blev løsladt i sommer efter knap et halvt års varetægtsfængsling. Der er ikke faldet dom i sagen endnu, da sagen er blevet udskudt på grund af sygdom blandt vidner og advokater.

Kian Omid Mirzada. Foto: privat foto Vis mere Kian Omid Mirzada. Foto: privat foto

Kidnapningssagen kendte John Mirzada godt til. Af retsbogen fremgår det, at den bortførte polske håndværker opsøgte Kian Omid Mirzadas værksted på Gungevej i Hvidovre, fire-fem dage efter tæskeholdet havde sat ham sat fri efter kidnapningen. På det tidspunkt var Kian Omid Mirzada anholdt og fængslet.

På værkstedet talte polakken ifølge retsbogen med Kians hustru, Karina Jamilla Hayat, to af Kians ansatte og også Kians far, John Mirzada.

»Jeg blev kontaktet af en af Kians nærmeste medarbejdere. Jeg tog ud til værkstedet, hvor vi talte om, hvad der skulle ske med Kians virksomhed og værkstedet, mens han var fængslet. Polakken var der også. Han havde vist sovet i værkstedets kælder. Han var hævet flere steder, og hans tøj var i stykker. Han så ikke godt ud,« siger John Mirzada.

Polakken forlod efter cirka en time værkstedet. Han lever i dag under hemmelig adresse, da han ifølge retsbogen 'er bange for sit liv'.

John Mirzada fortæller, at han ikke har været i kontakt med Kian, siden han for snart et år siden blev anholdt og varetægtsfængslet i kidnapningssagen.

»Jeg har prøvet at kontakte ham. Jeg vil gerne tale med ham om de ting, han har gjort. Fortælle ham, at det er forkert, men han har ikke svaret mig,« siger John Mirzada.

Så hårdkogt er hans søn

John Mirzada havde derimod ikke hørt om denne sag mod sin søn, før den kom frem i pressen i forbindelse med Britta Nielsen-sagen: I 2014 blev Kian Omid Mirzada idømt fire måneders fængsel for en sen juniaften i 2013 at have orkestreret et voldeligt overfald på to unge mænd med pakistansk klingende navne på sit værksted i en baggård i et industrikvarter på Gungevej i Hvidovre. Og for i samme sag at have truet de to ofre og et kvindeligt vidne med et pistol.

»Det er meget, meget trist,« siger John Mirzada.

Britta Nielsens døtre, Nadia Samina (tv.) og Karina Jamilla Hayat stod den 14. novembert i år frem på Kanal 5 og bedyrede deres uskyld. Foto: Discovery Networks Danmark/"Brittas døtre taler ud"/Ritzau Scanpix Vis mere Britta Nielsens døtre, Nadia Samina (tv.) og Karina Jamilla Hayat stod den 14. novembert i år frem på Kanal 5 og bedyrede deres uskyld. Foto: Discovery Networks Danmark/"Brittas døtre taler ud"/Ritzau Scanpix

For omkring fire år siden blev han skilt fra Kian Omid Mirzadas mor. Det skinner tydeligt igennem i B.T.s samtaler med ham, at han har svært ved at forlige sig med, at han er gået fra at have et godt job som først regeringsansat og siden fødevarekoordinator for FN i Kabul i Afghanistan til i dag at se sit slægtsnavn trukket ind i sin søns hårdkogte kriminelle verden og ind i en af nyere danmarkshistories mest spektakulære svindelsager.

Det var også i Kabul, at han stiftede familie og fik tre sønner og to døtre.

På allernærmeste hold har han indblik i, hvordan Karina Jamilla Hayat og hendes ligeledes hælerisigtede søster Nadia Samina Hayat har søgt tilflugt i en lejlighed i Malmø, da sagen om Britta Nielsens formodede millionsvindel kom frem i lyset i efteråret.

Men det vender vi alt sammen tilbage til. For historien begynder i Afghanistan i slutningen af 1970'erne. Her arbejdede John Mirzada for den afghanske regering og siden FN i Kabul.

»Jeg var koordinator for en række projekter. Jeg koordinerede fødevarehjælp, og jeg stod for oversættelse af dokumenter og administration. Det var et godt job. Jeg var gift, vi stiftede familie. Vi var en god og glad familie. Min far var en forholdsvis velhavende storbonde i det østlige Afghanistan,« fortæller John Mirzada med glæde i de mørke øjne.

Ved siden af jobbet i FN arbejdede John Mirzada som nyhedsoplæser for en urdu-talende afghansk radiostation cirka tre gange om ugen, blandt andet fordi han ud over det afghanske sprog pashto og engelsk også taler urdu, som er nationalsprog i nabolandet Pakistan.

Flugten fra Afghanistan

Alt var godt, indtil det afghanske kommunistparti i 1978 gennemførte et blodigt statskup og overtog magten i landet. I slutningen af 1979 marcherede den røde hær fra Sovjetunionen ind i Afghanistan for at støtte den kommunistiske regering i kampen mod muslimske og etniske oprørsgrupper.

Den amerikanske efterretningstjeneste CIA og Pakistan støttede de muslimske oprørsgrupper finansielt på grund af deres modstand mod den kommunistiske regering. Omvendt slog det kommunistiske styre i Afghanistan hårdt ned på alt og alle, der kunne mistænkes for at gå 'imperialisternes' og oprørernes ærinde, husker John Mirzada.

»Jeg blev anholdt og smidt i fængsel i 1981. Jeg blev blev mistænkt for at være spion for Pakistan, for at ville hjælpe Mujahidinerne (oprørere i opposition til kommunisterne, red.), formentlig fordi jeg kunne tale urdu og engelsk. Jeg blev smidt i fængsel uden rettergang. Tortureret. Jeg har set folk blive myrdet. Jeg var fængslet ad to omgange i et år og ni måneder frem til 1984.«

Samme år som John Mirzada blev kastet i fængsel, blev Kian Omid Mirzada født. Kian Omid Mirzada har to storebrødre, en storesøster og en lillesøster.

John Mirzada fik overtalt sin kone til at flygte til Pakistan med Kian og de to døtre under armen i lighed med de tusindvis af afghanere, der i disse år tog flugten fra det brutale kommunistiske styre.

Kians to storebrødre fik John Mirzada sin far og mor til at tage sig af på deres store gård med heste i det østlige Afghanistan.

»I 1986 flygtede min kone med hjælp fra menneskesmuglere videre til Danmark sammen med Kian og hans to søstre. Jeg flygtede til Pakistan sammen med Kians storebrødre, og i 1987 kom vi også til Danmark.«

John Mirzada er far til Kian Omid Mirzada, som er gift med Britta Nielsens datter Karina Jamilla Hayat. Foto: Claus Bech Vis mere John Mirzada er far til Kian Omid Mirzada, som er gift med Britta Nielsens datter Karina Jamilla Hayat. Foto: Claus Bech

Familien blev forenet i en flygtningebolig i Holbæk. John Mirzada kom på sprogskole, lærte dansk og åbnede snart en grønthandler-butik i Holbæk. Børnene kom i den lokale folkeskole.

»Vi var meget glade. Vi fik en lejlighed i Holbæk, senere købte vi et hus i Holbæk, og jeg åbnede i 2004 en forretning med boligtekstil. Det var en god tid,« siger John Mirzada.

I 2004 blev Kian Omid Mirzada, som på det tidspunkt var 23-24 år, ifølge John Mirzada kæreste med Britta Nielsens ældste datter, Karina Jamilla Hayat.

På det tidspunkt var Britta Nielsen ifølge bagmandspolitiets sigtelse mod hende godt i gang med at lænse sin daværende arbejdsplads, Socialstyrelsen, for millioner af kroner.

Britta Nielsen har brugt store summer på heste. Her er hun til hesteauktion. Foto: Foto: Wiegaarden Fotostudie Vis mere Britta Nielsen har brugt store summer på heste. Her er hun til hesteauktion. Foto: Foto: Wiegaarden Fotostudie

Alene i 2004 overførte Britta Nielsen ifølge bagmandspolitiet 3,6 millioner fra Socialstyrelsens satspuljemidler, der bruges til projekter til samfundets svageste såsom hjemløse, til sine egne konti.

På besøg hos Britta

Året før var beløbet 1,7 millioner kroner, og i 2005 4,3 millioner kroner stigende til hele 10 millioner kroner i 2007. Netop i 2007 mødte John Mirzada Britta Nielsen for første gang.

»Jeg tog ud til hendes hus på Hvidovrevej, fordi jeg var bekymret for Kian. Hun lukkede mig ind, og vi sad og talte sammen i hendes stue. Det var et stort hus, men der var ikke nogen dyre ting i stuen, der sprang i øjnene,« husker John Mirzada og fortsætter:

»Kian, Jamilla og Samina og familiens to hunde var der også. Kian og Jamilla boede hos Britta på det tidspunkt. Jeg var bekymret for Kians fremtid, og hvad han levede af. Han havde ingen uddannelse, og han havde ikke klaret sig så godt i folkeskolen. Britta var enig med mig, sagde hun.«

John Mirzada gør en pause og tilføjer så:

»Men når jeg ser tilbage på det møde i dag med den viden, jeg har nu, kan jeg se, at hun bare må have snakket mig efter munden. Hun var tæt på min søn. For tæt. Hun var bossen. Han ordnede ting for hende, og Jamilla og han fik penge, rejser og ting af hende. Ingen af dem taler sandt. Jeg er her for at fortælle min historie. Min families historie. Sandheden.«

I 2007 var Kian Omid Mirzada med Britta Nielsen og hendes tre voksne børn Karina Jamilla Hayat, Nadia Samina Hayat og Jimmy Hayat, som i lighed med sine to søstre er sigtet for groft hæleri i svindelsagen, på en luksusrejse i Mozambique. Britta Nielsen betalte gildet, fortalte hendes døtre, da de stod frem i et interview på Kanal 5.

Det var en rejse, som John Mirzada først hørte om, da B.T for ganske nylig afslørede, at Kian Omid Mirzadas firma er taget i svindel, og at Kian Omid Mirzada optræder på en ferievideo fra Mozambique sammen med Britta Nielsen og hendes tre børn.

I videoen øverst kan du se billeder af Britta-sagens femte mand, Kian Omid Mirzada. Vis mere

Tilbage i 2007 hørte John Mirzada godt nok fra venner og familie historier om Britta Nielsens forbindelse til Afrika og om 'diamanter', men han tillagde ikke historierne nogen betydning.

Til bryllup med Britta

Da Kian Omid Mirzada og Jamilla Karina Hayat blev gift i 2009 ved et muslimsk bryllup i Glostrup, var der da heller ikke tale om noget overdådigt bryllup.

I 2009 bedrog Britta Nielsen ellers - ifølge bagmandspolitiet - Socialstyrelsen for hele 9,9 millioner kroner og året efter toppede hun med 15,4 millioner kroner.

»Vores hus i Holbæk gik på tvangsauktion i 2009. Men det var min familie, min kone, der stod for brylluppet. Det var et beskedent bryllup med få gæster. Vi fik traditionel afghansk mad: ris, kød og grøntsager, te og noget sødt.«

»Britta Nielsen var også med til brylluppet. Jeg kan huske, at hun gav Kian og Jamilla en gave, men jeg kan ikke huske, hvad de fik.«

Samme år flyttede John Mirzada ind hos sin ældste søn og dennes kone i en lejlighed i Høje Taastrup. John Mirzadas kone boede på det tidspunkt i en lejlighed i Glostrup. De var ikke skilt endnu, men levede hver for sig.

Kian Omid Mirzada og hans to søstre kom ifølge John Mirzada mest hos deres mor, mens Kians to storebrødre var tættest knyttet til ham.

»Det skyldes nok, at det var mig, der flygtede ud af Afghanistan med de to ældste drenge, mens børnenes mor flygtede med Kian og hans to søstre,« siger John Mirzada.

Den 10. oktober i år blev navneforbuddet mod Britta Nielsen ophævet af Københavns Byret. John Mirzada troede, at det var løgn. Det kunne simpelthen ikke passe. Men det gjorde det, og svindelsagen kom pludselig meget tæt på John Mirzada.

Britta Nielsens døtre, Karina Jamilla Hayat og Nadia Samina Hayat, søgte nemlig ifølge John Mirzada tilflugt i en af hans døtres lejlighed i Malmø.

»De har været hos min ene datter i Malmø i flere dage, da Britta Nielsen blev sat i fængsel. På et tidspunkt tog de tilbage til Brittas hus i Hvidovre, og der blev de ifølge mine oplysninger mødt af politiet, fordi huset var beslaglagt,« siger John Mirzada.

Karina Jamilla Hayats advokat, Peter Secher, oplyser, at det er korrekt, at hans klient 'periodevis' har opholdt sig i Sverige.

Britta Nielsen i retten i Sydafrika kort før udleveringen til Danmark. Foto: SIPHIWE SIBEKO Vis mere Britta Nielsen i retten i Sydafrika kort før udleveringen til Danmark. Foto: SIPHIWE SIBEKO

Nadia Samina Hayets advokat, Christian Bjerrehuus, bekræfter, at hans klient 'har boet i Malmø i en periode', fordi det ikke var muligt for Samina Hayat at blive boende i sin mors hus i Hvidovre. Christian Bjerrehuus understreger, at Nadia Samina Hayat 'på ingen måde har holdt sig skjult', og at hun fra dag ét har stået til rådighed for politiet.

Britta Nielsen sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i sagen om millionsvindel. Hun har ikke offentligt meddelt, hvordan hun stiller sig til sigtelsen. Hendes søn Jimmy Hayat er sigtet for groft hæleri i svindelsagen og er ligesom sin mor varetægtsfængslet. Han nægter sig skyldig.

Britta Nielsens døtre, Karina Jamilla Hayat og Nadia Samina Hayat, er ligeledes sigtet for groft hæleri. De nægter sig begge skyldige.

Karina Jamilla Hayat er endvidere sigtet for medvirken til kidnapning af den polske håndværker. Hendes advokat, Peter Secher, oplyser til B.T., at hun efter bedste evne har forsøgt at hjælpe politiet med at finde den polske håndværker, og at hun ikke er tiltalt i sagen.

John Mirzada: »Nu har jeg fortalt, hvad jeg ved.« Foto: Claus Bech Vis mere John Mirzada: »Nu har jeg fortalt, hvad jeg ved.« Foto: Claus Bech

Kian Omid Mirzada er fortsat tiltalt i kidnapningssagen. Næste retsmøde i den sag er udsat til den 2. april 2019. Han nægter sig skyldig.

John Mirzada håber, at han ved at stå frem kan få renset sit familienavn og få lagt afstand til Britta Nielsens formodede svindel og den kriminelle underverden, hans søn færdes i.

»Sagerne er ødelæggende for mine to andre sønner og mine to døtres muligheder for at få arbejde og skabe sig en god fremtid. Sagerne er også ødelæggende for mig. Derfor er det vigtigt for mig at få renset navnet Mirzada. Nu har jeg fortalt, hvad jeg ved,« siger John Mirzada.