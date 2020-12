En 20-årig mand med gabonesisk statsborgerskab blev tirsdag idømt to års fængsel for et hjemmerøveri – og derudover blev han udvist for bestandigt.

Det sker, selvom han hjalp politiet med at opklare sagen.

Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Den 20-årige var blevet anholdt og sigtet for et hjemmerøveri i Heimdalsparken i Holstebro tilbage i juli, og mens hans sad varetægtsfængslet, valgte at han ifølge sagens anklager, Christian Skov Poulsen, at fortælle politiet, hvad der var sket.

Den forklaring gentog han i retten, og blandt andet af den grund blev han selv – sammen med tre medgerningsmænd – fundet skyldige i at have begået hjemmerøveriet.

De tre medgerningsmænd, der nægtede sig skyldige, blev idømt mellem 16 og 24 måneders fængsel, mens den 20-årige blev idømt to års ubetinget fængsel og udvisning for bestandig.

Årsagen til det skal findes i, at han tidligere er blevet dømt for at have begået en fuldbyrdet voldtægt, forklarer anklageren.

Derfor er den 20-årige blevet udvist til Gabon, selvom han nærmest aldrig har været i landet. Hans forældre er fra Congo, men han blev født i Gabon, og derfor fik han gabonesisk statsborgerskab. Som treårig kom han til Danmark.

Den 20-åriges forsvarer ankede ifølge Dagbladet Holstebro-Struer både dommen og udvisningen.