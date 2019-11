To mænd er mistænkt for at have hjulpet til i forbindelse med fangeflugten i Slagelse tirsdag.

De to mænd, der onsdag blev anholdt i forbindelse med den vilde fangeflugt i Slagelse, skal torsdag for en dommer, hvor anklagemyndigheden vil kræve dem varetægtsfængslet.

Det oplyser politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet meldte onsdag eftermiddag ud, at man havde anholdt de to mænd.

Onsdag aften kunne Kim Kliver dog ikke sige noget nærmere om de anholdtes rolle, eller om man regnede med at fremstille dem i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Men ifølge politiinspektøren er der blevet truffet afgørelse om, at de skal fremstilles i et grundlovsforhør.

- De er sigtet for medvirken til flugt, siger Kim Kliver.

Det er uvist, hvordan de to forholder sig til sigtelsen.

De to mænd blev anholdt i det storkøbenhavnske område efter en massiv efterforskning i flere politikredse. Manden, som flygtede fra psykiatrisk afdeling i Slagelse, er stadig på fri fod.

Den 24-årige Hemin Dilshad Saleh er en ledende skikkelse i bandegrupperingen NNV. Han er sigtet for grov vold og sad varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling i Slagelse.

Volden skal være begået i forbindelse med en konflikt med banden Brothas. NNV er en udbrydergruppe fra Brothas.

Tirsdag eftermiddag fik Saleh besøg af personer, der angiveligt havde købt kage med til kaffen. Men i kageæsken lå to pistoler.

Mændene truede personalet med pistolerne, og for at understrege alvoren i truslerne affyrede de et skud ned i gulvet. Derefter lykkedes det dem at slippe ud fra sygehuset.

Hemin Dilshad Saleh er 183 centimeter høj, almindelig til kraftig af bygning, har sort, kort hår og formentlig fuldskæg.

Den svenske avis Aftonbladet skriver, at myndighederne frygter, at Saleh kan være flygtet til enten Tyskland eller Sverige, og derfor er de svenske myndigheder blevet bedt om at skærpe grænsekontrollen.

Grundlovsforhøret bliver holdt ved Retten i Næstved.

/ritzau/