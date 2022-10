Lyt til artiklen

Nordjyllands Politi efterlyser en 22-årig mand ved navn Andreas Ejby Nielsen.

Politiet mistænker ham for at have medvirket til et røveri, der fandt sted 3. august 2022.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politikommissær Thomas Due Albrektsen oplyser, at den efterlyste er mistænkt for medvirken til et røveri, der 3. august 2022 blev begået mod Dagli'Brugsen på Mosbjergvej i Sindal.

Han er også mistænkt for efterfølgende at medvirke til at brænde det køretøj af, der blev anvendt under røveriet.

»Da vi i forbindelse med vores efterforskning af sagen fik fastslået mistænktes identitet, har vi søgt specifikt efter ham. Desværre har vi ikke fået anholdt ham til sagen – og derfor går vi nu ud i offentligheden med et billede af den efterlyste i håb om, at der er nogen, der har set ham og kender hans opholdssted,« siger Thomas Due Albrektsen i pressemeddelelsen.

Den mistænkte 22-årige Andreas Ejby Nielsen har følgende signalement:

189 centimeter høj.

Formentlig kortklippet mørkt hår.

Muligt skægvækst på hagen.

Spinkel/'almindelig' af bygning.

Synlig tatovering på højre hånd.

Politiet opfordrer til, at man ringer til dem på 114, hvis man har oplysninger om, hvor han måtte have taget ophold.