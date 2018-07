Fyns Politi efterlyser nu den formodede gerningsmand bag et røveri med billede. Det oplyser politiet på Twitter.

Røveriet blev begået mod Cirkel K-tankstationen på Hjallesevej i Odense søndag den 1. juli klokken 06:28, hvor gerningsmanden truede ekspedienten til at udlevere penge. Da ekspedienten ikke havde adgang til penge blev udbyttet i stedet cigaretter og skrabelodder. Røveren var ikke bevæbnet.

Eftersom det endnu ikke er lykkes politiet at finde frem til den formodede gerningsmand, vælger de nu at offentliggøre overvågningsbilleder af ham fra tankstationen.

Signalement af gerningsmanden:

mand

ca. 185 cm høj

35-40 år gammel

havde let brunlig hud og skægstubbe

talte dansk med let accent

var iført sort jakke med hætte, grønne bukser og lyse sko

bar briller og lysegrå handsker under røveriet

Fyns Politi efterlyser denne mand, som er mistænkt for at stå bag et røveri mod en Cirkle K-tankstation. Foto: Fyns Politi Vis mere Fyns Politi efterlyser denne mand, som er mistænkt for at stå bag et røveri mod en Cirkle K-tankstation. Foto: Fyns Politi

Har du oplysninger i sagen, skal du kontakte Fyns Politi på telefon 114.