Politiet fortsætter efterforskningen af sagen med den lille pige, der blev fundet på en bænk i København.

København. Det spædbarn, der tirsdag blev fundet efterladt på en bænk i København, overlever. Barnet meldes nu endeligt uden for livsfare, oplyser politiet onsdag.

Det stærkt nedkølede barn blev fundet på en bænk i Københavns Sydvestkvarter. Ansatte i kommunen hørte pigen, der var svøbt i et tæppe, græde og slog derefter alarm til politiet.

Hittebarnet blev indbragt til Rigshospitalet, hvor hendes tilstand tirsdag blev beskrevet som kritisk. Men onsdag er der gode nyheder om pigens helbred.

I en meddelelse på Twitter skriver Københavns Politi onsdag, at man fortsætter efterforskningen.

Tirsdag oplyste kommunen, at man er i gang med finde en familie, der kan tage sig af den nyfødte.

Fundet blev gjort nær en parkeringsplads på Hammelstrupvej cirka klokken 8.40, og derefter afspærrede politiet et område ved parkeringspladsen og en naturlegeplads for at finde spor i sagen.

Den lille nyfødte lå i et gråt tæppe.

Københavns Kommune står klar til at finde en plejefamilie, der hurtigst muligt kan træde til og sikre stabilitet for barnet, oplyste chef for familieplejen, Sten Kruse-Blinkenberg, tirsdag.

/ritzau/