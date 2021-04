Et ældre lægepar har svindlet for op mod 1,8 millioner.

Dette er sket over en længere periode, hvor parret har misbrugt et såkaldt 'tillidsbaseret aflønningssystem' ved at svindle med regninger og bevidst fakturere forkert.

Det skriver TV 2 Fyn.

De to læger er et ældre fynsk par og har ifølge TV 2 Fyns oplysninger snydt ved at lave 'fup-regninger.'

Der er nemlig fundet på eksempler på, at telefonkonsultationer er blevet faktureret som fysiske eller videokonsultationer, hvor taksten er højere.

Man kan desuden også se, at lægeparret har taget betaling for fiktive ydelser på patienters pårørendes cpr-numre.

»Jeg kan bekræfte, at vi desværre i øjeblikket har en sag med nogle læger, der har overfaktureret regionen. Det er dybt ærgerligt. Heldigvis er der meget få af den slags tilfælde, men jeg ser meget alvorligt på det. Det er skatteborgernes penge, og derfor forfølger vi også den type af sager hele vejen. Jeg bliver selvfølgelig forarget«

Det siger Bo Libergren (V), formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen til TV 2 Fyn.

Efter Region Syddanmark har afsløret bedrageri med fup-ydelser for op mod 1,8 millioner kroner, har lægeparret fået frataget retten til at drive lægepraksis.

Hvorvidt parret skal politianmeldes, tager Regionsrådet stilling til 26. april.

Hvis det bliver til en politianmeldelse, og der falder dom i en straffesag, går strafferammen fra bødestraf og helt op til otte års fængsel, fortæller Kent Kristensen til TV 2 Fyn.