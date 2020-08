Højesteret ser på et hjørne af Atea-sagen, hvor offentlige chefer blev "smurt" for at fastholde kundeforhold.

I juni 2015 anholdt politiet ledere i it-selskabet Atea og i Region Sjælland i det, der skulle vise sig at være den hidtil største sag om bestikkelse. Nu, fem år senere, er en flig af sagen nået frem til Højesteret.

Offentligt ansatte chefer tog til Formel 1-racerløb i Dubai og spiste på stribevis af fine restauranter. Pengene kom fra en konto i Atea med regionens tilgodehavende. Formålet var at fastholde kundeforholdet.

Retten i Glostrup og Østre Landsret afsagde dom i henholdsvis juni 2018 og juli 2019, og i den forbindelse blev der talt om, at det var en historisk sag om samfundsskadelig kriminalitet.

Mandag skal Højesteret se nærmere på to af de mænd, der blev dømt af landsretten. De forlanger at blive renset.

Ateas tidligere koncerndirektør vil frifindes for medvirken til mandatsvig for 165.000 kroner, som var udgifter til Formel 1-rejsen til Dubai for to ledere i regionen, og som udløste tre måneders betinget fængsel.

Regionens tidligere it-udviklingschef blev dømt for to middage på i alt 10.000 kroner, som var modtagelse af bestikkelse. Han blev også fundet skyldig i mandatsvig for 101.000 kroner i forbindelse med en tidligere luksusrejse til Dubai.

Han vil frifindes for det sidstnævnte forhold og have nedsat straffen, som lød på betinget fængsel i fire måneder og 100 timers samfundstjeneste.

Her er de øvrige dømte i sagen:

* Atea blev straffet med en bøde på ti millioner kroner.

* Regionens it-driftschef blev idømt ubetinget fængsel i to år for mandatsvig og for at modtage bestikkelse.

* En tidligere it-direktør i Region Sjælland og Rigspolitiet blev straffet med fængsel i ti måneder, hvoraf tre skulle afsones, og samfundstjeneste i 120 timer.

* Ateas tidligere salgschef blev straffet med ubetinget fængsel i et år og tre måneder.

* Ateas tidligere koncernchef fik seks måneder, som blev gjort betinget af 120 timers samfundstjeneste.

* Ateas tidligere salgsdirektør fik fængsel i otte måneder, hvoraf tre skulle afsones, og 100 timers samfundstjeneste.

/ritzau/