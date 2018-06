En del af regeringens lovstramninger betyder, at bandemedlemmer bliver straffet ekstra hårdt.

København. Anklagemyndigheden har rejst tiltale i en sag, som efter alt at dømme vil sende rystelser gennem det københavnske bandemiljø.

Ikke færre end 15 medlemmer af banden Loyal To Familia (LTF) anklages for at have forsøgt at dræbe seks personer fra den rivaliserende bandegruppering Brothas.

Hvis de tiltalte kendes skyldige, risikerer de at blive idømt fængsel på livstid eller alternativt fængsel i 20 år.

Udsigten til de historisk hårde straffe skyldes den bandepakke, som Folketinget indførte sidste år. Den betyder, at straffen kan stige til det dobbelte, hvis kriminalitet bliver begået som led i en bandekonflikt.

/ritzau/