Den historiske restaurant Støvlet Katrines Hus i Sorø brød søndag eftermiddag i brand.

Politiet fik anmeldelsen klokken 15.47, og ved 20-tiden lød meldingen, at branden var slukket.

Både stråtag og bygning overlever efter alt at dømme.

Se mere video på Localeyes.dk

Politiet modtog anmeldelsen klokken 15.47. Foto: Lind Foto/Byrd Vis mere Politiet modtog anmeldelsen klokken 15.47. Foto: Lind Foto/Byrd

Restauranten havde lukket søndag, og der var derfor ingen gæster. Til gengæld var der personale, men alle blev evakueret i tide, og der er ingen tilskadekomne.

Heldigvis, hvis man spørger restaurantens ejer, Lars Hagen Mortensen.

»Det vigtigste er, at der ikke er nogen, der er kommet til skade,« siger han til B.T.

Han var ikke selv til stede, da branden brød ud.

Men han fortæller, at det startede i køkkenet. Han og medarbejderne har reddet det ud, de kunne, og kontaktet forsikringsselskabet.

»Jeg har det rigtig dårligt lige nu. Det værste er næsten alle dem, vi skal ringe til i morgen. Alle dem, der har bestilt arrangementer den kommende tid,« siger han.

Lars Hagen Mortensen fortsætter:

»Det er forfærdeligt. Det er ikke til at holde ud.«

Beredskabet arbejder søndag eftermiddag på at slukke branden på Støvlet Katrines Hus. Foto: Lind Foto/Byrd Vis mere Beredskabet arbejder søndag eftermiddag på at slukke branden på Støvlet Katrines Hus. Foto: Lind Foto/Byrd

I flere timer var politi og beredskab på stedet, og foruden flere brandbiler, var der også både stigevogne og vandtanke til stede ved Støvlet Katrines Hus.

Der på et tidspunkt også en ambulance, men den kørte efter kort tid med to personer, der skulle tjekkes for røgforgiftning.

Restauranten er opkaldt efter Støvlet Katrine, der var kong Christian 7.s elskerinde.

Hun blev forvist til Sorø, hvor hun boede i den bygning, der i dag danner rammerne for restauranten.