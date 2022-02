For godt ti år siden fik Københavns Politi næsten 14 gange dagligt anmeldelser om indbrud i private boliger.

Det tal er i løbet af et årti skrumpet. Gevaldigt.

Faktisk så meget, at politikredsen nu kan glæde sig over at tallene for indbrud hos private er historisk lave.

Tallene for 2021 er således næsten 80 procent lavere end i 2011. Det er ikke overraskende noget, der glæder politidirektør i Københavns Politi, Anne Tønnes.

»Vi er glade for, at udviklingen går i den rigtige retning, hvilket blandt andet skyldes en målrettet indsats med forebyggende arbejde og markante efterforskningsmæssige resultater,« siger hun og erkender så også, at en faktor, som er ude af politiets hænder, formentlig også har haft en del at sige i forhold til udviklingen:

»Den positive udvikling er desuden eskaleret, efter covid-19 ramte, og det skyldes formentlig især, at mange borgere har været mere hjemme.«

Antallet af anmeldelser var dog støt på vej ned, allerede inden coronapandemien som en ubuden gæst meldte sin ankomst i starten af 2020.

Og det skyldes blandt andet indsatsen fra Københavns Politis indbrudsgruppe, lyder det. En gruppe, der har særligt serieindbrudstyve og hælercentraler i deres søgelys. Og som har stået bag anholdelser af flere mistænkte tyve og omrejsende grupper.

Politiets råd Vær en god nabohjælper : Hils på dem, du møder på din vej, og bed naboen om at komme affald i din skraldespand og slå græs/skovl sne, hvis du er væk i en længere periode. Gå eventuelt sammen i en gruppe i nabolaget og tilmeld jer Nabohjælp.

: Hils på dem, du møder på din vej, og bed naboen om at komme affald i din skraldespand og slå græs/skovl sne, hvis du er væk i en længere periode. Gå eventuelt sammen i en gruppe i nabolaget og tilmeld jer Nabohjælp. Tænd lys ude og trim hækken : Tyve trives ikke i lys. Politiet anbefaler tænd-sluk-ure på dine lamper, så det ser ud som om, der er nogen hjemme, når du er bortrejst. Undgå i øvrigt høje hække, træer og mørke gemmesteder omkring dit hjem.

: Tyve trives ikke i lys. Politiet anbefaler tænd-sluk-ure på dine lamper, så det ser ud som om, der er nogen hjemme, når du er bortrejst. Undgå i øvrigt høje hække, træer og mørke gemmesteder omkring dit hjem. Gør døre og vinduer svære at bryde op : Sørg for, at der er gode, solide låse på dørene, og at dine vinduer er sikret godt, så de er svære at bryde op.

: Sørg for, at der er gode, solide låse på dørene, og at dine vinduer er sikret godt, så de er svære at bryde op. Bestil et oplæg fra politiet : Politiets nærbetjente og forebyggere tilbyder at holde oplæg om indbrudsforebyggelse. Ligeledes kan man bestille såkaldte tryghedsvandringer med en forebygger.

: Politiets nærbetjente og forebyggere tilbyder at holde oplæg om indbrudsforebyggelse. Ligeledes kan man bestille såkaldte tryghedsvandringer med en forebygger. Ring 114: Hvis du har mistanke om indbrud. Kilde: Københavns Politi

Ligeledes tilskriver politiet en del af den gode udvikling nærpolitiet i de forskellige dele af København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør.

»Selvom det går den rigtige vej, kan vi som politi selvfølgelig ikke hvile på laurbærrene.«

»Ethvert indbrud er et for meget og kan være en personlig tragedie for dem, der udsættes for det. Derfor fortsætter vi målrettet arbejdet for at sikre borgernes tryghed, og for at få antallet af indbrud endnu længere ned,« siger Anne Tønnes.

Som med alt andet politiarbejde er kredsen dybt afhængig af borgernes hjælp, og fra Anne Tønnes lyder derfor også en stor tak til dem, der har meldt sig som nabohjælpere de seneste år.