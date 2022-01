Antallet af danskere, der får ubudne gæster på besøg, er faldet markant.

Faktisk skal vi 50 år tilbage i tiden for at finde samme lave indbrudsniveau, som vi ser lige nu. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Noget godt har coronapandemien altså ført med sig – for det er nemlig angiveligt én af årsagerne til, at færre anmelder indbrud i deres hjem sammenlignet med tidligere.

Det vurderer det indbrudsforebyggende initiativ Bo Trygt. Men ikke alene corona kan forklare de historisk lave tal. Mere om det længere nede.

De nye tal viser, at der i fjerde kvartal i 2021 blev anmeldt 4424 indbrud i private hjem på landsplan. Sammenlagt med tallene fra de øvrige kvartaler betyder det, at der i 2021 blev anmeldt i alt 14.804 indbrud.

Det svarer til et fald på 15,5 procent i forhold til 2020, hvor der samlet blev anmeldt 17.529 indbrud.

Aarhus er en af de kommuner, hvor der er sket en tydelig nedgang i antallet af indbrud.

I 2021 blev der i Smilets By anmeldt 785 indbrud, mens det tal til sammenligning hed 1163 i 2020.

Sidst vi så et lignende lavt niveau som dette var i 1970'erne. Som sagt er corona en del af forklaringen, men ikke den eneste.

Indbrud i private hjem i 2018-2021 i Aarhus Anmeldte indbrud i alt i Aarhus: 2021 = 785 anmeldte indbrud.

2020 = 1163 anmeldte indbrud.

2019 = 1453 anmeldte indbrud.

2018 = 1877 anmeldte indbrud. Kilde: Danmarks Statistik

»Det er simpelthen blevet mindre attraktivt at være indbrudstyv, og hos Bo Trygt mærker vi et øget engagement blandt danskerne.«

»Det gælder både i forhold til den enkelte husejer, men også i flere kommuner, hvor vi oplever en stor interesse for at forebygge indbrud og et godt samarbejde med de enkelte politikredse,« siger Britt Wendelboe, programchef i Bo Trygt, i en pressemeddelelse.

De peger på, at hjemmearbejde, som vi har set meget af under pandemien, har skabt en højere grad af liv og tilstedeværelse i boligkvartererne - og det er noget, indbrudstyve ikke bryder sig om.

Men også hos Nabohjælp, et initiativ hvor naboer i boligområder holder øje med indbrudstyve, oplever de stor opbakning fra danskerne.

Senest har de igangsat et nyt projekt for særligt dedikerede nabohjælpere, hvor 600 har meldt sig til at gøre en ekstra indsats i deres kvarter.

For at holde niveauet lavt fremadrettet foreslås det også, at man med fordel kan sikre sit hjem bedre. Selv små tiltag kan gøre det mere besværligt for tyven at bryde ind, hvilket kan betyde, at tyven helt dropper det, lyder forklaringen.