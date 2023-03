Lyt til artiklen

Det er et trist syn, der møder borgerne i Møgeltønder mandag morgen.

En kraftig brand brød natten til mandag ud i den historiske Vesterkro under Schakenborg, skriver Jydske Vestkysten.

Hele den nordvestvendte længe af den tidligere kro er ødelagt efter branden.

Noget tyder dog på, at det kunne være gået meget værre.

Ifølge Jydske Vestkysten kæmpede flere lokale brandværn nemlig en brav kamp for at forhindre, at hele bygningen udbrændte.

Vesterkro ligger for enden af Slotsgaden centralt i Møgeltønder.

I den periode, hvor prins Joachim boede i den sønderjyske by, fungerede kroen stadig som restauration og festlokaler.

Derefter stod bygningen tom i en del år, men i 2018 blev det besluttet at etablere fire lejligheder i de historiske bygninger.

Ilden opstod i en gryde omkring klokken 22 søndag aften.

En 57-årig beboer fik forbrændt sin hånd.

Mandag morgen arbejder brandfolk stadig på stedet.