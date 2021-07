»Jeg kan næsten ikke sætte ord på det. Jeg ryster over hele kroppen.«

Da Mark Harpøths telefon ringede omkring klokken 02.30 natten til mandag, havde han ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at det ville være et opkald, som ændrede hans liv.

Men det var det – i den grad.

»Jeg vågner ved, at min telefon ringer. Det er en, jeg kender, som ringer til mig. Han fortæller, at kroen brænder, og at der er flammer overalt.«

Kroen er den historiske Borbjerg Mølle Kro, som Mark Harpøth ejer sammen med hustruen, Malene Harpøth, og deres vennepar, de professionelle dansere Bjørn Bitsch og Ashli Williamson.

»Vi kører straks hen mod kroen. Da vi ankommer, bliver vi mødt af politi og brandvæsen, men vi når slet ikke at komme hen til selve kroen, før en brandmand går os i møde og siger, at vi nok skal indstille os på, at det ikke er til at redde. Det vil brænde ned til grunden,« fortæller Mark Harpøth.

Mark Harpøth, Malene Harpøth og venneparret Bjørn Bitsch og Ashli Williamson købte kroen, som ligger nordøst for Holstebro, i 2018. Siden har de stået for driften af den populære kro, der med tråde tilbage til 1400-tallet har mere end 600 år på bagen.

»Og nu er hele den historie, som ligger bagved, væk. Det er ikke til at bygge op igen, som det var. Alt det, som kroen står for, er væk,« siger Mark Harpøth.

Bjorn Bitsch og Ashli Williamson. Foto: Jure Makovec Vis mere Bjorn Bitsch og Ashli Williamson. Foto: Jure Makovec

Politiet modtog en anmeldelse om brand i kroen klokken 02.53. Til alt held var der ingen mennesker på kroen, da branden brød ud, fordi kroen har holdt lukket i weekenden, har Midt- og Vestjyllands Politi oplyst til B.T.

Ifølge politiet var det en gruppe unge mennesker, som opdagede branden.

»Nu er vi bare i dyb sorg. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har ikke ord for det, men det er jo ganske forfærdeligt og skrækkeligt. Det er hele vores eksistensgrundlag, som er forsvundet,« siger Mark Harpøth.

Han tilføjer, at kroen var fuldt booket de næste fem måneder frem. Bookinger, som de nu skal til at aflyse en for en.

»Men vi kommer tilbage igen. Det er jeg sikker på,« slutter han af.

B.T. har også været i kontakt med Bjørn Bitsch. Han skriver i en sms fra Kroatien, at de modtog den kedelige nyhed mandag morgen.

»Vi har lige set billeder derfra. Hele min krop ryster, og vi er chok. Det er fuldstændig forfærdeligt,« skriver han.

Det vides endnu ikke, hvad der har forårsaget branden, men indsatsleder ved Nordvestjyllands Brandvæsen oplyser til Dagbladet Holstebro-Struer, at branden foreløbig kategoriseres som »mistænkelig«.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Midt- og Vestjyllands Politi.