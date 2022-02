Den historiske herregård Egebaksande nær Thisted ligger i ruiner efter en voldsom brand. Tilbage står en uforstående ejer og flere ubesvarede spørgsmål.

Ejeren, Jørgen Holm Westergaard, der er administrerende direktør i Energi Danmark, lægger ikke skjul på, at branden har påvirket ham. Det fortæller han kort over for B.T.

»Jeg er virkelig ked af det.«

»Det er meget usympatisk, og det giver en utryghed, når der er tale om brandstiftelse. Det, tror jeg, alle kan sætte sig ind i.«

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Politiet teori er nemlig, at branden er påsat. Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi over for B.T.

Og politiet har allerede en mistænkt i kikkerten, der blev anholdt samme dag, som branden blev slukket:

»En 24-årig mand blev anholdt i sagen men løsladt igen mandag. Han er dog fortsat sigtet. Sagen er fortsat under efterforskning, og vi afventer eventuelle yderligere brandtekniske undersøgelser.«

»Derfor har vi på nuværende tidspunkt ikke mere at tilføje,« lyder formuleringen fra politiets presseafdeling.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Herregården har tidligere været udsat for brand, nemlig i 2020. Også dengang var den påsat, og politiet undersøger nu, hvorvidt der er sammenhæng mellem dengang og nu. Det oplyser politikommissær ved Thisted Politi, Jørgen Jensen, over for TV 2 Nord.

»Det er noget af det, vores efterforskning går ud på,« siger han.

Området ikke været beboet i flere år, og ifølge TV 2 Nord var der planer om, at området skulle fungere som et nationalparkcenter eller give plads til kulturarrangementer.

Hvad der nu skal ske med grunden og de tilbageliggende rester, ved Jørgen Holm Westergaard dog ikke for nuværende.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

»Vi er i tænkeboks,« lyder meldingen hertil.

Egebaksande ligger ved Thy og blev opført tilbage i 1862, hvor den blev brugt som centrum for styringen af 850 hektar landbrugsjord af Kaptajn Chr. Jagd.

Siden har herregården skiftet ejer adskillige gange og senest i 2017, hvor Jørgen Holm Westergaard overtog herregården.

Branden ved Egebaksande brød ud natten til mandag og var først slukket efter adskillige timer.