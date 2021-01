Det tidligere kongelige gods Bjørnemose Gård i Svendborg står i flammer.

Ifølge øjenvidner er det hovedbygningen, der er brand i.

Hele bygningen er angiveligt overtændt, og hele tagkonstruktionen er gennembrændt.

Derudover kan man se klare flammer i vinduerne i underetagen.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Seks brandbiler, to politibiler og en indsatsleder er på stedet, og brandbilerne suger vand fra et nærliggende vandhul eller en å til at slukke branden.

Politi har sat en drone op, så de kan danne sig et overblik af situationen.

Godset er kendt for, at man kan afholde store arrangementer, kursus og konferencer samt overnatning.

B.T. arbejder på en kommentar fra Fyns Politi.

