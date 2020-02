Østre Landsret har torsdag stadfæstet en historisk dom, der faldt i Københavns Byret i foråret sidste år.

Dermed er det slået fast, at en iman tilknyttet en moské på Nørrebro i København idømmes seks måneders betinget fængsel for at have bifaldet jødedrab under en prædiken i marts 2017.

Imamen er dømt efter straffelovens paragraf 136 stk. 3, som også bliver kaldt forkynderloven.

Loven, der blev indført i 2017, omhandler de personer, der som led i religiøs oplæring billiger forbrydelser - heriblandt drab.

Da Københavns Byret sidste år afsagde dom i sagen, var det første gang nogensinde, bestemmelsen blev taget i brug.

Imamen ankede dengang dommen på stedet, da han hele tiden har nægtet sig skyldig.

Men torsdag har Østre Landret altså afgjort, at han forbrød sig mod loven, da han under en prædiken i Masjid al-Faruq-moskéen på Heimdalsgade 31. marts 2017 udtalte:

»Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel, og jøden vil skjule sig bag sten og træer, og stenen og træerne vil sige: 'O muslim, O Guds tilbeder, der er en jøde bag mig, så kom og dræb ham'.«

Manden var ligeledes tiltalt for at have forbrudt sig mod racismeparagrafen. Også her fandt Østre Landsret - ligesom Københavns Byret - manden skyldig.

Når man som imamen bliver dømt for at have overtrådt forkynderloven, ligger strafferammen på op til fire års fængsel. Men han slipper altså med seks måneders betinget fængset.

»Der blev herunder lagt vægt på, at tiltalte var ustraffet,« lyder det i domsresuméet fra Øster Landsret.

Moskéen på Heimdalsgade i København er omdiskuteret. Det har tidligere været beskrevet, at den har tætte relationer til den islamistiske forening Hizb ut-Tahrir.