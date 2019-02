To biler er kørt frontalt sammen ved Hillerødmotorvejens forlængelse. I alt fire personer er kommet til skade.

I alt fire er kommet til skade, og to meldes i kritisk tilstand efter et sammenstød mellem to biler ved Hillerødmotorvejen onsdag aften.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Dyre Sønnicksen til B.T. ved 23.30-tiden

- Der er fire tilskadekomne. To af dem er kørt til Rigshospitalets Traumecenter. De er i kritisk tilstand, fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi, Dyre Sønnicksen til B.T.

- Præcis hvor slemt det står til, ved jeg endnu ikke.

Uheldet skete ved Hillerødmotorvejens forlængelse, hvor to biler stødt frontalt sammen.

Motorvejen har derfor været lukket siden klokken 22 onsdag aften, oplyser Nordsjællands Politi ifølge TV2 Lorry.

- Det er en bil nordgående og en sydgående, der har ramt hinanden. Det er ret alvorligt, sagde vagtchef David Buch til TV2 Lorry tidligere.

En bilinspektør skal nu afklare hændelsesforløbet. Vagtchefen sagde, at ulykken kunne være sket med høj fart.

Der er både politi og redningsmandskab på stedet, skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Først lød meldingen, at man forventede at genåbne motorvejen klokken 23.

Men oprydningsarbejdet trækker ud.

- Oprydningsarbejdet er ikke helt overstået endnu, så vi forventer nu at kunne genåbne ved midnat, skriver Vejdirektoratet cirka klokken 23.

Politiet opfordrer bilister på motorvejen til at give plads til redningskøretøjer og politi.

/ritzau/