En teenager fra Ringsted skal i nærmeste fremtid svare for sig i retten i en sag, hvor han er tiltalt for trusler rettet imod to politibetjente – en mandlig og en kvindelig.

Det vides ikke, hvordan teenageren forholder sig til sagen, der ifølge anklageskriftet udspandt sig natten til 13. august i år på akutmodtagelsen på Holbæk Sygehus.

Uvist af hvilken grund skulle teenageren fragtes herfra og til politigården i Roskilde.

Det var her, at teenageren ifølge anklageskriftet blandt andet sagde, den ene betjent skulle have 'stor, sort pik i røven' og at 'hans børn skulle slås ihjel.

Også den kvindelige betjent blev truet. Også hun skulle 'have stor sort pik i røven' og 'kneppes af en masse mørke mænd'.

Under køreturen til politigården fortsatte teenageren med at te sig, lyder det ifølge anklageskriftet. Det lykkedes ham at sparke chaufføren på skulderen.

Sagen skal køre ved Retten i Holbæk.

Hør mere om kriminalitet i B.T.s podcast 'På fersk gerning' her: